Rihanna tradita da ASAP Rocky? No, e la persona accusata di essere il seme della discordia tra i due artisti ha rotto il silenzio. Solamente ieri si parlava di tradimento sui social, dopo un tweet pubblicato dall’influencer Louis Via Roma in cui si leggeva che la voce di Umbrella avesse lasciato il rapper dopo un presunto tradimento con la designer di calzature Amina Muaddi.

La smentita di Amina Muaddi

Fino a ieri nessuna delle 3 personalità citate – Rihanna, ASAP Rocky e Amina Muaddi – si è pronunciata sui rumor. Secondo Via Roma, ASAP Rocky avrebbe tradito Rihanna durante la Paris Fashion Week e per questo la popstar avrebbe scelto di interrompere la relazione. Tantissime sono state le polemiche sollevate, specialmente per lo stato di gravidanza della voce di I Love The Way You Lie.

Nelle ultime ore Amina Muaddi ha rotto il silenzio e lo ha fatto in una storia pubblicata su Instagram:

“Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social media non meriti alcuna risposta o chiarimento, specialmente quando è così vile. Inizialmente ho pensato che questo falso pettegolezzo – fabbricato con un intento tanto maligno – non sarebbe stato preso sul serio. Tuttavia nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società troppo veloce a parlare di argomenti a prescindere dai fatti e che nulla è off limits. Nemmeno durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati della vita. Perciò devo alzare la voce perché questo non è solo diretto a me, ma è relativo a persone per le quali ho una grande rispetto e affetto. Mentre Rih sta continuando a vivere la sua serena gravidanza e io torno ai miei affari, auguro a tutti un bellissimo weekend di Pasqua!”.

Una bufala, quindi, che Amina Muaddi si è trovata costretta a smentire per via di certe dinamiche social e sociali. Allo stesso modo si è palesato Louis Via Roma, che in un lungo testo pubblicato su Twitter ha fatto diversi passi indietro.

La replica di Louis Via Roma

Dopo aver seminato il caos, Louis Via Roma – raggiunto anche da una certa indignazione da parte dei fan di Rihanna e ASAP Rocky – ha postato un messaggio in cui ammette la sua colpa e annuncia che per un po’ starà lontano da Twitter:

“Ieri sera ho scelto stupidamente di twittare qualche informazione che ho ricevuto. Non parlerò delle fonti, non incolperò qualcuno per una discussione che era già iniziata, perché infine ho deciso di lanciare quel tweet, premere ‘invio’ e metterci la faccia. Quindi vorrei formalmente scusarmi con tutte le persone toccate dal mio agire e per quei tweet spericolati. Accetto pienamente le conseguenze delle mie azioni. Non ho scuse. Mi prenderò un po’ di tempo lontano da Twitter per capire cosa si prova e per imparare ad usare meglio i miei profili. Di nuovo, chiedo scusa per questo caos inutile”.

Anche a questo giro, ASAP Rocky e Rihanna si chiudono nel silenzio, probabilmente non interessati a pronunciarsi su una bufala lanciata sui social. Non è chiaro, inoltre, se la coppia intende prendere le vie legali. Le notizie su Rihanna tradita da ASAP Rocky hanno fatto il giro del mondo, ma si è sempre e solamente parlato di semplici rumor.