Alessio Bernabei ad Amici: il ritorno nel talent show di Maria De Filippi è con il nuovo gruppo, nato dai Dear Jack. I Follya – questo il nome della nuova formazione a quattro – saranno ospiti di Maria De Filippi stasera, sabato 16 aprile, nella quinta puntata del serale di Amici.

La loro apparizione sul palco è attesa intorno alla mezzanotte, in coda alle tre manche che coinvolgeranno i concorrenti attualmente in gara, tra cantanti e ballerini. Saranno i Follya, infatti, a chiudere la quinta puntata del serale del talent show mentre i ragazzi in casetta attenderanno l’esito dell’ultimo ballottaggio che ha messo a rischio due concorrenti.

Sul palco di Amici, i Follya canteranno Morto Per Te, il primo singolo in radio e negli store digitali da qualche settimana e già presentato dal vivo a Battiti Live nella speciale edizione primaverile in onda su Italia 1 in quattro puntate. Maria De Filippi li riaccoglie in studio, dopo averli lanciati diversi anni fa come Dear Jack, in una formazione a cinque che comprendeva anche il secondo chitarrista Lorenzo Cantarini.

Chi sono i Follya

I Follya sono il nuovo gruppo di Alessio Bernabei, nato dai Dear Jack. Ne fanno parte: Alessio Bernabei (voce), il chitarrista Francesco Pierozzi, il bassista Alessandro Presti e i batterista Riccardo Ruiu. A differenza della formazione Dear Jack, ben nota al pubblico di Amici di Maria De Filippi e che nel talent ha mosso i primi passi, manca Lorenzo Cantarini.

Il singolo di debutto dei Follya è Morto Per Te, brano già disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali. Racconta l’amore tossico e riporta in radio Alessio Bernabei dopo il percorso da solista. “In questo brano l’amore è tossico, raffigurato come una giostra, dove si alternano continuamente momenti di estrema euforia a lacrime di dolore. L’unico modo di salvarsi da questo luna park è mettere fine alla storia, essere consapevoli. Così anche nell’arte, una morte precede sempre una grande rinascita”, raccontano i Follya.