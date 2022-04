Perché Lorenzo Cantarini non è nei Follya? Dai Dear Jack nasce un nuovo gruppo musicale che vede il ritorno di Alessio Bernabei. A differenza della formazione originaria, però, manca un chitarrista: parliamo di Lorenzo Cantarini, che non è previsto nella formazione Follya. Non è stato sostituito e i componenti della nuova band sono 4. CHI SONO I FOLLYA

A comporre i Follya sono Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi, Riccardo Ruiu e Alessandro Presti, rispettivamente cantante, chitarrista, batterista e bassista. In molti lo ricordano: nei Dear Jack le chitarre erano due. Nella nuova formazione manca Lorenzo.

Perché Lorenzo Cantarini non è nei Follya? La sua assenza è stata notata sui social nel momento in cui il gruppo ha presentato il singolo d’esordio, Morto Per Te, a Battiti Live. Successivamente, è stata nottata nelle nuove immagini della band che, seppur in ombra, svelano la presenza di quattro componenti e non è difficile riconoscerli dai loro profili.

Perché Lorenzo Cantarini non è nei Follya: il motivo

A svelare il motivo dell’assenza di Lorenzo Cantarini sono gli stessi Follya, ex Dear Jack. Nel rispondere alle prime curiosità dei fan, il gruppo fornisce anche risposta alla domanda: “Perché non c’è più Lorenzo?”.

Ed ecco la verità sull’addio di Lorenzo Cantarini alla band: “Lorenzo ha deciso di intraprendere un’altra strada e noi siamo felici per lui e per tutto quello che farà”.

Perché Pierozzi non era a Battiti Live

Tra le tante domande, la band risponde anche alle curiosità sull’assenza di Francesco Pierozzi nel primo evento pubblico, trasmesso in TV la scorsa settimana. Francesco Pierozzi non c’era ma fa parte del gruppo a tutti gli effetti. L’assenza è stata causata da problemi di salute e solo per quell’evento è stato sostituito.