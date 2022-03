Chi sono i Follya? Dalle ceneri dei Dear Jack nasce il nuovo gruppo di Alessio Bernabei. Il primo singolo si intitola Morto Per Te e sarà disponibile in esclusiva radio da venerdì 25 marzo. A seguire, il brano sarà disponibile anche negli store digitali.

Chi sono i Follya

I Follya sono una band nata dai Dear Jack. A differenza della formazione Dear Jack, nota per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2014, manca il chitarrista Lorenzo Cantarini.

Follya – il primo singolo

Il primo singolo dei Follya è disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 25 marzo. Si intitola Morto Per Te. “Quando l’amore supera ogni limite da raggiungere la dipendenza. L’amore, del quale non si riesce a fare a meno, può essere definito tale? Morire per amore vuol dire rinascere, imparare dagli errori del passato per crescere e vivere meglio il presente”, dichiarano i Follya.

“In questo brano l’amore è tossico, raffigurato come una giostra, dove si alternano continuamente momenti di estrema euforia a lacrime di dolore. L’unico modo di salvarsi da questo luna park è mettere fine alla storia, essere consapevoli. Così anche nell’arte, una morte precede sempre una grande rinascita”, racconta il gruppo.

A seguire, i Follya sono attesi a Radionorba Battiti Live, al via giovedì 31 marzo su Italia1 con la conduzione di Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis.