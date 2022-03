Sarà disponibile in esclusiva radiofonica da venerdì 25 marzo il singolo Morto Per Te dei Follya. Il brano arriverà successivamente negli store digitali. CHI SONO I FOLLYA

Morto Per Te è una ballad pop-rock dalle forti influenze black internazionali, con sonorità che spaziano da The Weeknd a Michael Jackson. Una canzone intensa che racconta la storia di un amore tossico e tentacolare, di una dipendenza affettiva, in cui non è più possibile restare insieme.

ARTICOLI CORRELATI

“Quando l’amore supera ogni limite da raggiungere la dipendenza. L’amore, del quale non si riesce a fare a meno, può essere definito tale? Morire per amore vuol dire rinascere, imparare dagli errori del passato per crescere e vivere meglio il presente”, dichiarano i Follya.

“In questo brano l’amore è tossico, raffigurato come una giostra, dove si alternano continuamente momenti di estrema euforia a lacrime di dolore. L’unico modo di salvarsi da questo luna park è mettere fine alla storia, essere consapevoli. Così anche nell’arte, una morte precede sempre una grande rinascita”, racconta il gruppo.