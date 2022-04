Sanditon 2 ha debuttato lo scorso marzo sulla piattaforma inglese Britbox e arriverà nei prossimi mesi su ITV nel Regno Unito, mentre in Italia potrebbe approdare nuovamente su Laeffe, l’emittente che ha trasmesso in anteprima la prima stagione.

Sanditon 2, scritto e prodotto da Belinda Campbell, è il nuovo capitolo del period drama ispirato all’ultimo romanzo di Jane Austen, intitolato allo stesso modo e rimasto incompiuto. La prima stagione ne aveva trasposto i personaggi e l’ambientazione nella località balneare di Sanditon, per poi ampliare la trama del manoscritto originale.

Ora Sanditon 2 prova a continuare l’opera restando fedele allo spirito originale e rendendo omaggio ad una delle autrici più prolifiche e amate dell’Ottocento, ma soprattutto una femminista ante litteram, una scrittrice che ha portato compiutamente il punto di vista delle donne della sua epoca in tutti i suoi romanzi, come spiega Campbell a Digitalspy.com.

C’è un modo per leggere Jane Austen come una femminista radicale per i suoi tempi. È stata una delle prime autrici a mettere quel tipo di punto di vista femminile al centro di un romanzo. Ha scritto personaggi che si sforzavano tutti di avere una vita più interessante. Erano protagonisti davvero attivi, artefici delle loro vite. Ovviamente, è qualcosa che diamo per scontato ora come un dato di fatto, ma in realtà non lo era a quel tempo quando la maggior parte degli scrittori erano uomini e le donne non avevano quel tipo di rappresentanza. Penso che questo sia ciò che ha reso Sanditon una prospettiva incredibilmente eccitante per me, perché è un romanzo incompiuto di Jane Austen. Quante volte troviamo piccoli tesori? Era davvero così, e ci ha dato l’opportunità di creare davvero questa nuova serie.