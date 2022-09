Prime Video ha annunciato l’inizio delle riprese della sua nuova produzione spagnola, Memento Mori, che rappresenta l’adattamento del primo romanzo della trilogia Versos, canciones y trocitos de carne scritta da César Pérez Gellida.

Memento Mori avrà come protagonista uno degli attori spagnoli più noti in Italia, Yon González, qui al suo primo progetto televisivo dopo essere stato il protagonista Gli eredi della Terra per Netflix. L’attore è noto anche per aver interpretato il protagonista Julio Olmedo del period drama Grand Hotel – Intrighi e passioni e quello di Francisco Gómez nella prima produzione spagnola di Netflix, Le Ragazze del Centralino. Nel cast anche Francisco Ortiz, Juan Echanove, Olivia Baglivi e Manuela Vellés.

Le riprese di Memento Mori sono partite a Valladolid, la città natale dell’autore, e proseguiranno tra diverse location delle Isole Canarie e a Madrid. Destinata in esclusiva al catalogo di Prime Video in Spagna, Portogallo e Andorra, non è detto che successivamente la serie non arrivi anche in altri territori.

Memento Mori è un thriller poliziesco: Yon González interpreta un assassino inseguito da un poliziotto, interpretato da Francisco Ortiz, in un duello all’ultimo indizio. Ecco la trama del romanzo da cui la serie è tratta.

Settembre 2010. Quella domenica mattina, nulla prefigurava all’ispettore della omicidi di Valladolid Ramiro Sancho che fosse appena iniziato un incubo che lo avrebbe lasciato sfregiato per il resto dei suoi giorni. L’indagine sull’omicidio di una giovane donna ecuadoriana le cui palpebre sono state mutilate e sul cui corpo sono stati rinvenuti dei versi minacciosi, occupa le prime pagine di questo giallo narrato con un linguaggio cinematografico dinamico e audace. Tuttavia, l’autore ci porta lungo un percorso inaspettato descrivendo gli eventi dal punto di vista dell’assassino stesso: un sociopatico narcisista influenzato dalla musica più recente e dalle grandi opere della letteratura universale. La frenetica evoluzione degli eventi porta all’intervento di uno dei più riconosciuti specialisti del comportamento dei serial killer.

Memento Mori sarà composta da sei episodi della durata di circa 45 minuti, prodotti da Zebra Producciones.

