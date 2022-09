Col finale di Harry Palmer – Il caso Ipcress giunge al termine la programmazione della miniserie inglese di ITV su Sky Atlantic: il canale 110 di Sky ha trasmesso l’adattamento (molto libero) del romanzo del 1962 The Ipcress File di Len Deighton a partire dallo scorso 7 settembre, con due episodi in prima tv assoluta per l’Italia ogni mercoledì sera.

Il finale di Harry Palmer – Il caso Ipcress è composto dagli episodi 5 e 6, in cui il protagonista finisce nelle mani del governo cinese: l’agente dei servizi segreti dell’Ufficio bellico per le comunicazioni operative del governo inglese Harry Palmer porterà comunque a termine la sua missione, ma a prezzo di torture fisiche e psicologiche.

Ecco le trame degli ultimi due episodi: il finale di Harry Palmer – Il caso Ipcress è in onda il 21 settembre su Sky Atlantic dalle 21.15, disponibile anche in demand e in streaming su Now.

Consegnato ai militari cinesi, Palmer viene sottoposto a un rigido regime di torture psicologiche. Intanto l’infatuazione di Darby per Polina arriva a un punto critico.

Tormentato dagli effetti delle torture subite, Palmer prosegue la sua missione, mentre la stabilità politica del mondo rischia di crollare.

Il finale di Harry Palmer – Il caso Ipcress rappresenta a tutti gli effetti la conclusione della serie: ITV ha realizzato l’adattamento del romanzo di Deighton, edito in Italia col titolo La pratica Ipcress, nel formato della miniserie in 6 parti e non è prevista una seconda stagione. Tutti gli episodi restano disponibili in box set su Sky e Now.

