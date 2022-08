La prima stagione di Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no giunge al termine il 31 agosto, con gli episodi finali in onda su Sky Serie. Il period drama anglo-americano ambientato nel 1832 in Yorkshire, creato da Sally Wainwright, è una co-produzione di due colossi dell’intrattenimento, BBC One e HBO, e vanta ad oggi due stagioni.

La prima di Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no è approdata in Italia in prima tv assoluta su LaF, per poi arrivare su Sky Serie nel 2022, in attesa della seconda stagione che è ancora inedita nel nostro Paese.

Ecco le trame del finale di stagione di Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no: gli episodi 7 e 8 intitolati rispettivamente Preché te lo sei portato? e Stai ancora parlando? vanno in onda mercoledì 31 agosto in prima serata sul canale 112 di Sky.

Anne decide di partire per il suo viaggio, non prima però di aver avviato i lavori del pozzo e di avere un acceso confronto con Cristopher Rawson.

Le convenzioni sociali e la meschinità delle persone rischiano di piegare l’intraprendenza di Anne: riuscirà a riportare un po’ di pace a Shibden Hall?

Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no è stata rinnovata da BBC One e HBO per una seconda stagione, già trasmessa nel Regno Unito e negli Stati Uniti la scorsa primavera: si tratta della stagione conclusiva della serie girata nello Yorkshire, che è stata cancellata dopo il secondo capitolo nonostante le recensioni generalmente positive.

