Sandition avrà una sola stagione, ma il suo pubblico non si arrende all’idea. La serie di ITV e PBS, nata come adattamento dell’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, è stata cancellata dopo il primo capitolo, nonostante un finale aperto ad una potenziale prosecuzione, e i fan che l’hanno seguita stanno cercando di salvarla.

Come per altri casi simili, anche per Sandition è nato un tam tam in rete per provare a cambiare le sorti stabilite da ITV per la serie: determinati a ottenere un rinnovo da parte dell’emittente americana PBS o magari un passaggio ad Amazon Studios che possa recuperare il progetto e dargli nuova vita, i fan hanno avviato la campagna social #SaveSanditon, sbarcando anche sulle rive di Brean Beach, proprio nel Somerset in cui la serie è stata girata, con l’aiuto dell’artista Simon Beck.

Lunedì 14 settembre il disegnatore di immagini sulla sabbia ha realizzato un omaggio alla serie in collaborazione col gruppo di fan Sanditon Sisterhood, per amplificare la richiesta di salvare la serie dalla cancellazione. La sua opera, raffigurante Charlotte e Sidney, contiene anche la domanda – e l’auspicio – “chi salverà Sanditon?“.

La spettacolare iniziativa (ben visibile in video) è nata da un crowdfunding tra i fan di Sandition, una raccolta fondi con cui in poche ore la fanbase della serie è riuscita ad accaparrarsi la collaborazione con Beck. Le opere d’arte sulla sabbia sono solo l’ultima iniziativa della campagna #SaveSandition, nata dopo l’annuncio di ITV, nel dicembre 2019, di non voler rinnovare la serie per una seconda stagione.

Vale la pena ricordare che, sebbene basata sul romanzo incompiuto della Austen, la serie è sostanzialmente una sceneggiatura originale, visto che il materiale della scrittrice inglese è servito come base di partenza per l’ambientazione e i personaggi, ma si è esaurito nei copioni dei primi episodi. Il resto della stagione è frutto della penna del creatore della serie Andrew Davies, che dunque avrebbe potuto scriverne ancora molte altre.

Trasmessa per la prima volta nel Regno Unito un anno fa, Sandition è arrivata in Italia dal 18 settembre 2020 su LaF, la tv di Feltrinelli.