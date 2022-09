The Pursuit of Love – Rincorrendo l’Amore debutta il 18 settembre in Italia, in prima visione assoluta nel nostro Paese via Sky e Now: la serie è un ritratto irriverente dei vizi e delle virtù della classe nobiliare inglese della prima metà del Novecento, tra tradizioni, romanticismo, privilegi e un pizzico di ironia. Sky Serie trasmette tutti e tre gli episodi che compongono la miniserie in prima serata domenica 18 settembre.

The Pursuit of Love – Rincorrendo l’Amore è interpretata da Lily James, Andrew Scott, Emily Beecham e Dominic West: quest’ultimo, durante le riprese della miniserie, è finito al centro di uno scandalo per una presunta relazione con la giovane collega Lily James. Nell’ottobre 2020 i due sono stati avvistati a Roma, dove erano atterrati proprio per girare alcune scene della miniserie BBC, in atteggiamenti intimi. Sposato da oltre un decennio con Catherine FitzGerald con cui condivide tre figli, West ha dovuto correre ai ripari professando pubblicamente la solidità del suo matrimonio, poco dopo la tempesta mediatica provocata dalle effusioni con l’attrice di Cenerentola. Quest’ultima ha replicato che ci sarebbe stato molto da dire sulla vicenda, ma ha preferito tenere i dettagli per sé.

The Pursuit of Love – Rincorrendo l’Amore è tratta dall’omonimo libro del 1945 di Nancy Mitford, in Italia edito da Adelphi Edizioni e tradotto col titolo Rincorrendo l’Amore, che appunto accompagna quello della miniserie nella programmazione italiana. Ad animare la storia è un cast d’eccezione ricco di volti noti del piccolo schermo come Lily James (già in Downton Abbey, Pam & Tommy), Andrew Scott (Fleabag, Queste Oscure Materie), Dominic West (The Wire, The Affair e prossimamente in The Crown 5 come nuovo principe Carlo), Emily Beecham (Into the Badlands, Cruella) ed Emily Mortimer (The Newsroom, Shutter Island), quest’ultima anche sceneggiatrice e regista.

The Pursuit of Love – Rincorrendo l’Amore è ambientata nell’Europa dei decenni immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale: la carismatica e impavida Linda Radlett (James) e la sua migliore amica e cugina, Fanny Logan (Beecham) sono alla ricerca del marito ideale, a qualsiasi costo, e in un mondo sempre più caotico e decadente, si ritrovano coinvolte in una serie di disavventure tanto bizzarre quanto imprevedibili.

Ecco le trame dei tre episodi di The Pursuit of Love – Rincorrendo l’Amore, in onda dalle 21.10 sul canale 112 di Sky e in streaming su Now.

Inghilterra, anni 20: Linda e Fanny, cugine legate da uno stretto rapporto, sognano di lasciare la casa di campagna in cui sono cresciute per trovare il grande amore.

Anni 30: entrambe sposate, Linda e Fanny diventano anche madri, ma il loro legame viene incrinato dai venti di guerra che soffiano sull’Europa.

All’inizio della Seconda Guerra Mondiale, Linda, segnata da un rapporto coniugale disastroso, diventa l’amante di un enigmatico francese.

