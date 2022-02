Un nuovo teaser di Sanditon 2 solleva il sipario sul period drama inglese di ITV recentemente rinnovato fino alla terza stagione, dopo una prima cancellazione. BritBox, lo streamer inglese che trasmetterà in anteprima i nuovi episodi della serie in costume, ha fornito un primo sguardo a ciò che accadrà nel prossimo capitolo della serie ispirata all’omonimo romanzo, rimasto incompiuto, di Jane Austen.

Il teaser di Sanditon 2 è incentrato sul ritorno di Charlotte Heywood (Rose Williams) nell’omonima località balneare e sulle potenziali storie d’amore che ne deriveranno. “Charlotte, non sei entusiasta di tornare?” le chiede la sorella Alison (Rosie Graham). Entrambe si recano in visita nella località costiera che nella prima stagione è stata teatro dell’amore tra la protagonista e l’affascinante Sidney Parker (Theo James, assente in questa seconda stagione perché impegnato in altri progetti, tra cui le serie HBO La moglie dell‘uomo che viaggiava nel tempo e The White Lotus 2).

Nel teaser di Sanditon 2 le due sorelle sembrano avere un approccio antitetico: mentre la giovane Alison è entusiasta di andare a caccia di un buon partito con cui sposarsi, Charlotte intende “evitare tutto questo“, a causa della delusione che ha rimediato dopo essersi innamorata di Parker. Nel frattempo, la protagonista trova lavoro come istitutrice e il suo approccio particolare non passa inosservato, finendo per attirare l’attenzione di Alexander Colburn e del colonnello Lennox (Tom-Weston Jones e Ben Lloyd-Hughes, due delle tante new entry della nuova stagione). E nonostante Charlotte sembri disillusa rispetto all’amore e convinta di non poter riprovare ancora le stesse sensazioni della storia con Parker, le immagini suggeriscono il contrario.

Ecco il teaser di Sanditon 2, che debutterà il 21 marzo nel Regno Unito: non c’è ancora, invece, una programmazione italiana, dopo che la prima stagione è stata trasmessa da LaEffe e successivamente in chiaro da Tv2000.

