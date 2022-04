Dal creatore di Elite Carlos Montero, arriva una nuova serie dal titolo Meet Cute, che vedrà la luce su Netflix prossimamente.

L’ideatore di Elite ha raccontato a BLUPER, ospite del 25° Festival di Malaga, di essere a lavoro sul nuovo progetto e di essere stato molto fortunato a poter contare sul suo partner professionale Jaime Vaca. Quest’ultimo ha sostenuto il peso della sceneggiatura di Elite 5, appena arrivata su Netflix tra le polemiche, lasciando a Montero il tempo di dedicarsi ad altri format nell’ambito del suo contratto di esclusiva con Netflix: aver lasciato l’onere della scrittura di Elite al collega “mi permette di fare altre serie” ha ammesso Montero.

Per il creatore di Elite, in effetti, sono già arrivate altre soddisfazioni, come l’apprezzata miniserie Il Caos dopo di Te e il più recente thriller Feria – La Luce più Oscura, mentre il prossimo progetto di Montero è Meet Cute: la nuova serie sarà prodotta dalla sua compagnia El Desorden e da Zeta Audiovisual, e vedrà tra i suoi registi Mateo Gil (I preferiti di Midas) e Carlota Pereda (Alba).

Un volto noto di Elite integra un cast di attori internazionali, per una storia che racconterà la vita di un giovane studente di giurisprudenza e amante del cinema che diventa improvvisamente famoso.

Per quanto riguarda il cast principale, i nomi noti di Wily Toledo e Carlos González (Maricón Perdido), qui in veste di protagonisti, saranno affiancati da Georgina Amorós (Elite) e Franco Masini (Rebelde). Nota per aver interpretato il ruolo di Cayetana in Elite, Amorós ha nel suo curriculum serie come Velvet e Vis a Vis. Masini è diventato famoso da adolescente con le serie Disney ed oltre ad essere un compositore è considerato anche un influencer (ha 2,4 milioni di follower su Instagram).

Le riprese della nuova serie del creatore di Elite sono iniziate alla fine del 2021: Meet Cute dovrebbe arrivare dunque nel 2023 su Netflix.

