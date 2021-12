Feria – La Luce più Oscura è la nuova scommessa spagnola di Netflix, affidata ancora una volta a Carlos Montero, papà di Elite ma anche dell’apprezzata miniserie Il Caos Dopo di Te.

Netflix ha diffuso il trailer di Feria – La Luce più Oscura, nuovo thriller di produzione spagnola ideato dai creatori di Elite, a ridosso del Capodanno, a un mese dall’uscita della serie che sarà disponibile nel catalogo della piattaforma (anche in Italia) il prossimo 28 gennaio.

Le prime immagini di Feria – La Luce più Oscura, creata da Agustín Martínez e Carlos Montero, anticipano qualche dettaglio di quello che è stato annunciato come un thriller/mistery in 8 episodi, ambientato in una piccola cittadina tra le montagne andaluse a metà degli anni novanta. La trama è a metà tra un dramma familiare, un thriller e un’avventura esoterica, presentata così dai suoi autori.

Hai 17 anni Vivi in ​​Andalusia negli anni ’90 e un giorno tu e tua sorella scoprite che i vostri genitori sono stati accusati di aver ucciso più di venti persone. Sono scomparsi e vi hanno lasciate sole davanti a un popolo che chiede giustizia e vendetta. Così inizia questa storia terrificante in cui c’è anche una setta, musica grunge, esseri fantastici, il sole dell’Andalusia e una miniera che sembra un labirinto. Tutto questo e molto altro è Feria – La Luce più Oscura.

Il cast di Feria – La Luce più Oscura è guidato dalle giovani attrici Carla Campra e Ana Tomeno nei panni delle sorelle protagoniste della vicenda, Eva e Sofía. Il cast è completato da Isak Férriz, Marta Nieto (protagonista del film di Edoardo Leo Lasciarsi Un Giorno a Roma), Ángela Cremonte, Patricia López Arnaiz ed Ernest Villegas. Ecco il poster ufficiale, le prime foto promozionali diffuse da Netflix e il trailer della serie.

