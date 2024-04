Si chiama Zorro e non ha bisogno di troppe presentazioni: su Canale5 arriva la serie tv evento spagnola sull’iconico vigilante mascherato. Il progetto, prodotto da Secuoya Studio, ha debuttato su Prime Video all’inizio dell’anno in America Latina e negli Stati Uniti. Successivamente è stato distribuito in Spagna, Andorra e Portogallo.

La nuova serie tv su Zorro, che vedremo prossimamente su Canale5, rappresenta “un’audace reinterpretazione” del personaggio creato da Johnston McCulley. Il promo è già iniziato a circolare sulla rete Mediaset da qualche giorno.

La storia è quella che tutti conosciamo: Diego de la Vega è un proprietario terreno. Almeno solo di giorno, ed è quello che fa credere ai suoi concittadini. Di notte, indossa una maschera a un mantello nero per diventare Zorro, l’eroico spadaccino che difende la gente comune e le popolazioni indigine dai funzionari corrotti dell’esercito e del governo.

In questa nuova rilettura, Miguel Bernardeau (Guzmàn Nunier Osuna della serie Netflix Elite) è un Diego de la Vega che torna in California, sua patria, per vendicare l’omicidio di suo padre. Per arrivare al suo scopo, il giovane sa di dover assumere un’identità segreta per non farsi scoprire. Così, dopo aver assunto il titolo di Zorro, inizia la sua lotta contro Nah-Lin; quest’ultimo è un nativo americano che crede abbia rubato la sua eredità. Tra le insidie maggiori che Diego affronterà, c’è il Governatore, il leader malevolo della comunità cinese. Ma anche un segreto da svelare.

Nel cast troviamo anche l’attrice e modella messicana Renata Notni nel ruolo di Lolita Márquez, amore perduto di Diego; Rodolfo Sancho interpreta il temibile Governatore Pedro Victoria; Dalia Xiuhcoatl è Nah-Lin, ovvero il Falso Zorro; Paco Tous è Bernardo, il fedele aiutante di Diego/Zorro.

La serie tv è composta da dieci episodi complessivi dalla durata di 52 minuti ciascuno. Dopo la messa in onda Oltreoceano e nella Penisola Iberica, Mediaset ha comprato i diritti di Zorro, che ora vedremo prossimamente su Canale5.

Continua a leggere su optimagazine.com.