Di nuovo Noel Gallagher contro Harry Styles. Diciamo “di nuovo” perché l’ex chitarrista degli Oasis aveva già detto la sua contro l’ex One Direction nel 2017 sul singolo Sign Of The Times, ma a questo giro rincara la dose e si scaglia anche contro X Factor.

La prima volta nel 2017

Era il 2017 quando Noel Gallagher, intervistato da Asbolute Radio, aveva criticato pesantemente Harry Styles e le sue doti artistiche. Nello specifico l’ex Oasis aveva fotografato la scena musicale contemporanea in relazione ai musicisti della sua età messi a paragone con le nuove tendenze. Ecco cosa aveva detto:

“La gente della mia età si è lasciata andare, sono idioti grassi e pelati con tatuaggi scoloriti. Sono seduti nei loro garage a scrivere me**a come Sign Of The Times per Harry Styles. Sinceramente, il mio gatto l’avrebbe scritta in dieci minuti. Il pezzo non mi dispiace, mia moglie era fissata e mi ha detto che le ricordava Prince. Io le ho risposto: anche senza ascoltarla, ti assicuro che non è come Prince”.

Il riferimento al gatto risuona ancora oggi, dato che Noel Gallagher è di nuovo ritornato sull’argomento durante un’intervista rilasciata al Daily Star. A questo giro il cantautore britannico ci va giù pesante e si scaglia anche contro X Factor. Ricordiamo, infatti, che gli One Direction sono diventati famosi nel 2010, quando sono arrivati terzi durante la finale del popolare talent show.

Noel Gallagher contro Harry Styles

Ecco l’invettiva di Noel Gallagher contro Harry Styles:

“Non provate a dirmi che Harry Styles sta seduto da qualche parte a scrivere una canzone. Per sua fortuna sarà circondato da un sacco di ragazze. X Factor è uno show televisivo, non c’entra niente con la musica, così come tutti quelli che sono venuti fuori da lì. Vi assicuro che Harry Styles non ha una chitarra acustica, non sta cercando di scrivere un bridge o una variazione per un pezzo”.

I fratelli Gallagher sono soliti nel dissing rivolto ai loro colleghi. Il fratello Liam, ad esempio, recentemente ha detto la sua sugli U2 e i Coldplay sulla loro attinenza con il mondo del rock e più in generale con l’attitudine rock’n’roll.

Da poco Harry Styles ha annunciato l’arrivo di Harry’s House, il terzo album in uscita il 20 maggio 2022. Il disco è stato anticipato dal singolo As It Was uscito su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica venerdì 1° aprile. Per il momento Harry Styles non ha replicato alle affermazioni di Noel Gallagher, ma sappiamo che l’ex One Direction non è avvezzo alle polemiche sui social né nelle interviste.

Noel Gallagher, intanto, si prepara alla nuova release dei suoi High Flying Birds anticipata il 1° gennaio dal singolo Trying To Find A World That’s Been And Gone Part 1.