As It Was di Harry Styles è il singolo che anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti. Ad annunciare la pubblicazione del nuovo singolo è lo stesso artista, attraverso un post sui social. Svela il titolo della prossima canzone che lo accompagnerà in radio e negli store digitali e svela anche la data di uscita.

Si tratta di venerdì 1° aprile. Per Harry Styles è tempo di novità e di annunci che portano dritti verso l’uscita di nuova musica inedita. Se qualche giorno fa, l’artista ha comunicato il rilascio ufficiale del nuovo album, ora è il momento di svelare qualche dettaglio in più a proposito dei passi che lo porteranno effettivamente all’attesa ritorno nel panorama discografico.

Harry’s House è il titolo del suo nuovo progetto discografico di inediti che sarà disponibile dal 20 maggio. Prima del rilascio del nuovo disco, però, di cui l’immagine di copertina è giù nota, Harry Styles tornerà nelle radio internazionali con il nuovo singolo.

Si intitola As It Was e alla presentazione ormai non manca molto. Bisognerà solo attendere qualche altro giorno: l’uscita è segnata per venerdì 1° aprile.

Anche stavolta, l’ex One Direction non ha raccontato molto a proposito della nuova pubblicazione. Con alcune foto e una caption asciutta si è limitato a comunicare il titolo e la data di uscita del nuovo brano inedito, che segna il suo ritorno ufficiale in scena e che dalla fine di questa settimana sarà in rotazione radiofonica in tutto il mondo e negli store digitali.

Harry Styles è atteso in concerto in Italia quest’anno: le date.