Dopo le parole di encomio di Dave Grohl, si parla ancora di rock’n’roll nelle parole usate da Liam Gallagher contro gli U2. Eravamo rimasti, infatti, a Dave Grohl che raccontava soddisfatto la collaborazione con l’ex Oasis nel nuovo album C’Mon You Know in uscita il 27 maggio 2022, nello specifico nel singolo Everything’s Electric. Nel mondo di Liam c’è un’altra novità: sempre il 27 maggio uscirà Down By The River Thames, l’album che documenta il concerto in streaming tenuto dal cantautore britannico durante il lockdown.

Liam Gallagher descrive se stesso come “RNR star”, riprendendo una delle canzoni più popolari degli Oasis. Per questo si prende la briga di puntare il dito contro i suoi colleghi, spesso indicati come rockstar dal pubblico o dai magazine. Liam non è d’accordo, per questo fa l’esempio degli U2 e di Bono Vox. Per Liam Gallagher il rock’n’roll non riguarda soltanto la musica, bensì uno stile di vita.

Nelle ultime ore Liam è stato intervistato da Loudwire e ha detto:

“Non tutte le rockstar sono inutili ma la gran parte sì. Quelle che pensano di essere rockstar ma vivono una vita davvero noiosa. Credo che il rock’n’roll abbia bisogno di altro oltre alla musica. Devi uscire e dare tutto te stesso, avere una vita eccitante. Prendete gli U2: si spacciano per una band rock’n’roll… ma dai! Non ho mai visto Bono o gli altri della band fare qualcosa che sia anche solo lontanamente rock’n’roll“.

Ancora, l’invettiva di Liam Gallagher contro gli U2 si sposta sul concetto di rock’n’roll, che deve collocarsi agli antipodi del politicamente corretto:

“Molti potrebbero dire che si tratta solo di musica ma io non sono d’accordo, è una questione di attitudine. Ovviamente devi avere delle canzoni decenti ma alla lunga ciò che rende un artista una rockstar è l’attitudine. La gente crede che il rock’n’roll sia una roba un po’ stupida ma per me significa molto. Preferisco essere rock’n’roll che un idiota politicamente corretto“.

I dissing tra Liam Gallagher e i suoi colleghi sono peculiari nella carriera del cantautore britannico. Recentemente lo stesso argomento – il rock – è stato oggetto di un attacco di Liam contro i BRIT Awards per la nomination dei Coldplay nella categoria Miglior Artista Rock/Alternative. Niente di personale contro Chris Martin né contro la band, piuttosto l’ex Oasis ha ricordato che i Coldplay hanno fatto tanti ottimi dischi ma restano lontani dal rock.

Nel 2021 aveva anche fatto finta di confondere i Greta Van Fleet con Greta Thunberg, forse un non meglio precisato tentativo di prendere per i fondelli la band di Josh Kiszka.