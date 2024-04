Sì, ancora una volta c’è qualcuno che si dice informato sulla reunion degli Oasis che ormai sta diventando una di quelle domande esistenziali, peggio delle scommesse sul prossimo album dei Tool. A rompere il silenzio, a questo giro, è l’ex bassista Andy Bell che militato nella band dal 1999 al 2009. Intervistato da Virgin Radio, Bell si è lasciato scappare qualcosa: “Sì, probabilmente lo faranno. Non in questo momento, ma la vita è lunga. No?”. Le sue parole non sono sfuggite a Liam Gallagher, che da sempre cerca di convincere il fratello Noel a sotterrare l’ascia di guerra per rimettere mano al progetto in studio e sul palco.

Ci ha provato, Liam, in occasione del trentennale di Definitely Maybe (1994) e in tantissime altre occasioni, ma una risposta affermativa da parte dello staff del fratello non è mai arrivata. Ora Liam sembra fare un passo indietro. Intervenendo su X sollecitato dai suoi fan, l’ex frontman ha spiazzato tutti. In primo luogo, il cantautore ha risposto all’affermazione di Andy Bell:

“Andy Bell dei Ride, il fenomeno dello shoe gazing, non dovrebbe alimentare le speranze della gente, non è maturo e non è intelligente”.

Sul serio? Un fan gli fa notare che Andy Bell ha detto “ciò che hai già detto un milione di volte”, quindi Liam Gallagher risponde: “Io non ho mai parlato di una reunion degli Oasis, è finita. Dovremmo tutti andare avanti per il bene della nostra salute mentale“. Svanisce così, probabilmente, il sogno di poter rivedere gli eroi di Manchester e del brit-pop di nuovo insieme.

Continua a leggere su optimagazine.com

Andy bell from ride the shoe gazing phenomenon should really not be getting people’s hopes up it’s not big and and it’s not clever LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 9, 2024