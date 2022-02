Potrebbe essere l’ennesima picchiata nella curva degli sbalzi d’opinione, l’affermazione di Liam Gallagher contro i Coldplay a pochi giorni dai BRIT Awards. L’ex Oasis è reduce dall’esibizione con Everything’s Electric, il suo nuovo singolo dall’album in uscita C’Mon You Know, e nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista per Absolute Radio in cui dice la sua sulle nomination ottenute dalla band di Chris Martin.

I precedenti di Liam su Chris Martin

Il pensiero di Liam Gallagher su Chris Martin è ben nota, soprattutto dopo la virata in positivo a seguito dell’evento One Love Manchester del 2017, il mega concerto in onore delle vittime dell’attentato durante lo spettacolo di Ariana Grande. Prima di allora, Liam Gallagher non aveva usato parole carine nei confronti dei colleghi britannici.

Chi ha memoria ricorda che Liam aveva definito Chris “uno studentello fissato con questa cosa del commercio equo-solidale” fino a definire i Coldplay “una mer*a”. Parole e atteggiamenti che sono ben noti a chi segue da sempre Liam Gallagher, ma che lo stesso artista aveva ritirato dopo One Love Manchester chiedendo scusa al collega e auto-definendosi “stro**o”. Nell’ultima intervista per Absolute Radio, ora, Liam si riscopre critico nei confronti dei Coldplay, ma questa volta senza la boria degli anni precedenti.

Liam Gallagher contro i Coldplay

Le dichiarazioni di Liam Gallagher contro i Coldplay non minano la persona di Chris Martin né sono indirizzate a demolire la band. Piuttosto l’ex Oasis contesta le nomination ricevute dai colleghi in occasione dei BRIT Awards. I Coldplay, infatti, erano apparsi nelle liste Miglior Gruppo Britannico e Miglior Artista Rock/Alternative. Su quest’ultima nomination, dunque, Liam Gallagher ha detto la sua.

“Se vengono considerati rock non stiamo messi benissimo. Voglio dire: mi piace Chris Martin, ha scritto grandi album. Ma le loro ultime cose sono… non sono esattamente rock, dai. Non so cosa voglia dire ‘alternative’, ma i loro pezzi non sono decisamente rock”.

Non un attacco a Chris e ai suoi sodali, bensì un’opinione sulla loro attinenza con il rock specialmente alla luce degli ultimi album.