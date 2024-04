Nel 2024 ritornano i Dream Theater in Italia: l’occasione è ghiotta: la band progressive metal è in tour per celebrare i 40 anni di carriera con il leggendario batterista Mike Portnoy dietro le pelli.

I Dream Theater in Italia nel 2024: date e biglietti

Saranno due i concerti dei Dream Theater in Italia. La band toccherà l’Europa con lo show An Evening With e passerà per lo Stivale con due tappe. Ecco il calendario:

25 ottobre MILANO, Forum

26 ottobre ROMA, Palazzo dello Sport

I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle ore 10 del 9 aprile.

Il ritorno di Mike Portnoy

Come già detto, i concerti dei Dream Theater in Italia vedranno Mike Portnoy tornare alla batteria. Portnoy ha lasciato la formazione nel 2010 dopo il disco Black Clouds & Silver Linings ed è stato sostituito da Mike Mangini dal 2011 al 2013, anno in cui lo storico batterista è rientrato nella band per restare, proprio come accadrà durante le due date in Italia.

L’ultimo album in studio dei Dream Theater è A View From The Top Of The World (2021), dal quale sono stati estratti i singoli The Alien e Invisible Monster.

