Esce a maggio Harry’s House di Harry Styles, il nuovo disco di inediti del cantautore britannico. L’annuncio è giunto in rete nelle scorse ore: Harry Styles ha condiviso sui social l’immagine di copertina del nuovo disco, corredata da titolo e data di uscita.

L’album arriverà a 3 anni di distanza dal precedente progetto discografico, Fine Line, certificato doppio platino in Italia con più di 7 miliardi di stream e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti.

Harry’s House di Harry Styles sarà disponibile dal prossimo 20 maggio nei negozi e negli store digitali.

All’uscita di Harry’s House di Harry Styles mancano solo una manciata di settimane. Al ritorno del cantautore ormai non manca molto e dal 20 maggio prossimo, i fans potranno ascoltare la nuova musica dell’artista.

Una piccola anticipazione arriva dall’immagine di copertina scelta e dallo stesso titolo: Harry’s House, “la casa di Harry”. Ciò che bisogna aspettarsi è quindi, probabilmente, uno sguardo sul mondo interiore del cantante che, dopo il percorso al fianco degli One Direction, ha intrapreso la carriera solista affermandosi in tutto il mondo.

Ciò che salta all’occhio dell’immagine scelta per la copertina del progetto è invece la stanza che risulta sottosopra. Il divano al soffitto e la lampada sul pavimento, con Harry Styles in piedi nel mezzo, quasi ad interrogarsi sulla situazione dubbioso.

Classe 1994, Harry Styles si è imposto come uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni raggiungendo le vette delle classifiche sia con la band One Direction che con i progetti da solista.