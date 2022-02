Quali sono le fiction Rai che vedremo in primavera? La rete ammiraglia ha reso noto i suoi programmi per i prossimi mesi, che saranno carichi tra novità e grandi ritorni. Uno dei protagonisti della televisione sarà senza dubbio Lino Guanciale, sullo schermo con ben due produzioni. Scopriamo insieme tutte le date di inizio delle fiction Rai e la loro programmazione.

Si comincia con Noi, remake della serie americana This Is Us, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni rispettivamente di Pietro e Rebecca, patriarca e matriarca della famiglia protagonista su cui si snodano le vicende lunghe tre generazioni. L’appuntamento è per il 6 marzo e poi ogni domenica fino al 10 aprile.

Lino Guanciale tornerà protagonista con Sopravvissuti, novità nell’ambito delle fiction Rai. Un cast corale per una serie mystery thriller diretta da Carmine D’Elia che terrà il pubblico incollato allo schermo dal 4 aprile (o 28 marzo?) al 9 maggio.

Torna in tv l’intramontabile Montalbano con le repliche. Secondo i palinsesti, il Commissario occuperà la fascia oraria del lunedì sera dal 1° al 22 maggio con i primi episodi restaurati.

Il giovedì resta la serata di Don Matteo, al via con la sua tredicesima stagione in cui assisteremo alla staffetta tra Terence Hill e Raoul Bova. Stando ai dettagli, il nuovo ciclo di puntate dovrebbe andare in onda dal 5 maggio fino al 2 giugno.

Occhio alle novità in arrivo. Si parte con il nuovo adattamento televisivo de Il conte di Montecristo, firmato dalla Palomar di Carlo Degli Esposti (la stessa casa di produzione di Montalbano); poi c’è Le brigantesse, tratta dal libro Italiana di Giuseppe Catozzella, che racconta storie di donne emancipate che sfidano i tabù; le seconde stagioni de Il Commissario Ricciardi (di nuovo con Guanciale), Le indagini di Lolita Lobosco (con Luisa Ranieri), e Cuori; le stagioni 7 delle longeve fiction Che Dio ci Aiuti (senza Elena Sofia Ricci) e Un Passo dal Cielo.

Continua a leggere su optimagazine.com.