Il promo di Noi finalmente è andato in onda ieri sera su Rai1 durante la terza puntata di Sanremo 2022 ed è subito polemica. Replicare una serie di successo come This is Us non sarà facile per Lino Guanciale e i suoi ma i pareri del pubblico si spaccano e dopo la visione delle prime immagini piovono critiche su alcune scelte fatte dalla produzione.

Da alcune scene replicate esattamente dall’originale alla scelta di Aurora Ruffino, i fan di This is Us in queste ore hanno voluto mettere i puntini sulle i spiegando che la serie americana ha rivoluzionato la tv degli ultimi anni e anche le loro vite e che per Lino Guanciale e i suoi non sarà facile fare altrettanto. Il remake italiano parte già con una marcia in meno perché i fedelissimi di This is Us conoscono già il destino del protagonista e quello che questo ha significato per la sua famiglia ma quello di cui siamo sicuri è che non si tratterà di un flop.

Ecco il trailer di Noi che andrà in onda su Rai1 dal 6 marzo, salvo cambiamenti:

Il promo di #Noi, remake italiano del family drama statunitense #ThisIsUs.

Con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone. Regia di Luca Ribuoli.

Prossimamente su Rai 1.#Sanremo2022 pic.twitter.com/bgXgVyAEf6 — Cinguetterai 🎶💐 (@Cinguetterai) February 4, 2022

La presenza di Lino Guanciale è una garanzia mentre la storia farà il resto e l’unica nota stonata, almeno per il momento, sembra essere la presenza di Aurora Ruffino. L’attrice sembra poco indicata a prestare il volto alla protagonista, Rebecca, negli Usa interpretata da Mandy Moore, e il promo di Noi lo conferma.

La Ruffino sembra davvero troppo giovane sia per essere la moglie di Lino Guanciale (alias Pietro) che per essere poi la madre dei loro figli, Claudio (che avrà il volto di Dario Aita, Justin Hartley nella serie originale), Caterina (Claudia Marsicano, Chrissy Metz in This is Us), e Daniele (Livio Kone, Sterling K.Brown nella serie americana).

Non è la prima volta che un remake o un revival mandano in crisi i fan della serie originale e forse questa paura passerà una volta che Noi sarà in onda ma fino ad allora e fino al prossimo promo non possiamo che far altro che trovare quello che non ci piace a cominciare dalla protagonista, sarebbe stata meglio Serena Rossi? Dopo l’esemplare recitazione ne La Sposa, siamo sicuri di sì.