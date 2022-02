Svelato il promo di Sopravvissuti, il mystery drama di Rai1 che vedremo in onda dal 28 marzo. La scommessa di Rai Fiction è un’ambiziosa co-produzione internazionale con France Télévisions e ZDF: sei serate, tutte dirette da Carmine D’Elia (già regista de La Porta Rossa).

La trama segue quella di dodici passeggeri a bordo di una barca a vela di nome Arianna che scompaiono dai radar, salvo riapparire un anno dopo. Solo che i passeggeri sono sette. Cosa è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? A che prezzo? Mentre le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere.

“Non lo so com’è successo. Eravamo sicuri che i soccorsi sarebbero arrivati subito, ma abbiamo perso la speranza.” Così la voce fuori campo di Lino Guanciale introduce il promo di Sopravvissuti. Le prime immagini ci mostrano alcuni dei protagonisti e la tragedia che li coinvolge: quello che doveva essere un semplice e tranquillo viaggio in mare, si è trasformato in un naufragio. O meglio, “un incubo”, come riporta il video anteprima di Sopravvissuti. A legare i superstiti, c’è un terribile segreto, sintetizzato ancora nelle parole del personaggio di Guanciale: “Quello che è successo non deve saperlo nessuno.”

Un cast internazionale affianca il re delle fiction Lino Guanciale, questi i nomi degli altri attori: Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigtorf, Elena Radonocich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes.

L’attore abruzzese è stato il super ospite della quarta serata del festival di Sanremo 2022, dove ha accennato un brano dei Beatles e si è raccontato tra la paternità e i suoi prossimi progetti televisivi. Oltre a Sopravvissuti, Guanciale sarà nel cast di Noi, adattamento italiano della serie NBC di successo This Is Us.