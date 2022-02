Il set di Don Matteo 13 si riempie di emozione con la fine delle riprese per Raoul Bova. L’attore, chiamato a sostituire Terence Hill a tempo pieno nella prossima stagione, ha terminato le sue scene e ha ringraziato con grande commozione la troupe e la grande famiglia della fiction Rai.

Tra applausi e lacrime di emozione, Bova ha così esordito: “Non è facile incontrare una troupe così bella, così professionale, così allegra e piena di sorrisi soprattutto una troupe che mi ha accolto a braccia aperte”, ha dichiarato nel discorso di fine riprese, un video che trovate in basso all’articolo. “Mi sono sentito supportato sia professionalmente, che umanamente e artisticamente, tutto. Grazie a voi sono riuscito a entrare nella vostra famiglia, mi avete accolto e mi sento parte di voi, grazie.”

Raoul Bova interpreta Don Massimo, un prete diverso da Don Matteo. È un giovane sacerdote, va in moto (e non in bicicletta come il personaggio di Terence Hill), e ha scelto la vocazione dopo un evento tragico. Con il suo predecessore ha in comune la “passione” per le indagini, e prenderà a cuore le questioni giovanili. L’arrivo del nuovo Don è previsto per il quarto o quinto episodio, e coinciderà con la misteriosa scomparsa di Don Matteo (forse rapito?). Per lui sarà dura, soprattutto confrontarsi con l’iconico prete di Spoleto. Ma saprà fare breccia nel cuore dei suoi fedeli e concittadini.

Uno degli attori del cast ha invitato il pubblico a non giudicare l’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13 senza prima aver visto la nuova stagione. Flavio Insinna, tornato a vestire i panni del Capitano Anceschi, ha dichiarato a SuperGuida TV: “Raoul Bova si è caricato di questa importante responsabilità, sul set lo abbiamo accolto a braccia aperte.”

A giudicare dai calorosi ringraziamenti di Raoul Bova sul set di Don Matteo 13, non possiamo che concordare con Insinna.

Continua a leggere su optimagazine.com.