Euphoria 2 su Sky Atlantic si avvicina al finale di stagione con gli episodi che vedremo in Italia il 21 e il 28 febbraio.

La serie HBO è già stata rinnovata per una terza stagione, tra le polemiche e controversie varie. Dopo il “caso” di Sydney Sweeney e le recenti speculazioni sulla quasi assenza del personaggio di Kat Hernandez, la seconda stagione continua a macinare ascolti ogni settimana.

Stasera andrà in onda l’episodio 2×06 doppiato in italiano dal titolo Mille alberelli di sangue. Qui vi riportiamo la sinossi:

Mentre le relazioni con le madri vengono messe alla prova, Rue cerca di riprendersi. Nate gode della sua ritrovata libertà.

A seguire, andrà invece in onda l’episodio 2×07 in versione originale sottotitolata (questo episodio è già stato trasmesso nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio). Di seguito la sinossi:

L’arte imita la vita mentre gli studenti del liceo di East Highland guardano le loro complicate dinamiche riflesse nel tanto atteso spettacolo di Lexi.

Per chi non vuole attendere fino a tardi, lo episodio stesso sarà trasmesso lunedì 28 febbraio doppiato in italiano .

In otto episodi prodotti, scritti e diretti da Sam Levinson, la nuova stagione di Euphoria vedrà il ritorno di Zendaya e del cast della prima stagione e diversi nuovi ingressi: Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams. Alla colonna sonora ancora Labrinth, già dietro all’enorme successo della selezione musicale della prima stagione.

Il primo episodio di Euphoria 2 ha scioccato il pubblico, e la protagonista Zendaya ha dovuto ricordare i suoi fan che la visione della serie è riservata a una cerchia “matura”.

La versione doppiata va in onda ogni lunedì in seconda serata su Sky Atlantic, più precisamente alle 23.15, e in streaming su NOW. A seguire, il secondo episodio in lingua originale sottotitolato, disponibile in contemporanea assoluta rispetto alla messa in onda di HBO.