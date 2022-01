Il primo episodio di Euphoria 2 è partito con il botto. La seconda stagione della serie teen HBO torna dopo quasi 3 anni di assenza con una premiere cruda e difficile da digerire, che ha sconvolto i fan.

L’episodio è stato trasmesso su Sky Atlantic, in contemporanea HBO, nella notte tra il 9 e 10 gennaio.

In un’ora abbiamo conosciuto meglio il passato di Fez e c’è stato un party di fine anno in cui è successo di tutto: Cassie chiusa in bagno, dove Nate l’aveva fatta nascondere per coprire la loro tresca da Maddy (che intanto ha trovato un nuovo interesse amoroso); c’è stato un momento di tenerezza tra Lexi e Fez; Rue ha provato una nuova droga che le ha fatto quasi fermare il cuore, e poi si è riconciliata con Jules, giunta alla festa per vederla. E alla fine, Fez ha colpito Nate con una bottiglia, riducendolo in condizioni non proprio buone.

Questo non è niente: conoscendo lo stile della serie, senza peli sulla lingua, ci aspetta una seconda stagione molto più dark della precedente. Prima della messa in onda, l’attrice protagonista Zendaya ha avvisato i suoi fan sui social:

So di averlo già detto, ma voglio ribadire a tutti che Euphoria è adatta a un pubblico maturo. Questa stagione, forse anche più dell’ultima, è profondamente emotiva e affronta argomenti che possono essere stimolanti e difficili da guardare. Per favore guardatela solo se vi sentite a vostro agio. Abbiate cura di voi e sappiate di essere amati e avrete tutto il mio sostegno. Con tutto il mio amore, Daya.

Euphoria 2 andrà in onda su Sky Atlantic ogni domenica notte alle 3:00 con i sottotitoli in italiano; lo stesso episodio sarà poi replicato il lunedì, mentre dal 17 gennaio verrà trasmessa la versione doppiata. La serie tv è disponibile sull’on demand di Sky.

