Ufficiale Euphoria 3: HBO mette al sicuro l’innovativo teen drama con Zendaya e annuncia il rinnovo per la terza stagione. La serie, in onda in Italia su Sky Atlantic, ha fin da subito generato un’enorme attenzione da parte di pubblico e critica.

In particolare, Euphoria è uno degli show più chiacchierati sui social. Variety scrive che gli ascolti dei primi tre episodi della seconda stagione sono quasi raddoppiati rispetto alla stagione di lancio. La premiere, trasmessa il 9 gennaio, ha raccolto fino ad oggi 13,1 milioni di spettatori totali su HBO e HBO Max (la media di ascolti della prima stagione era all’incirca 6,6 milioni). Inoltre, la premiere della seconda stagione è stato l’episodio via cavo più discusso sui social dal finale de Il Trono di Spade a maggio 2019.

“Sam, Zendaya e l’intero cast e la troupe di ‘Euphoria’ hanno portato la seconda stagione a livelli straordinari, sfidando le convenzioni narrative e la forma, pur mantenendone il cuore”, ha annunciato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo, HBO Programming, in una dichiarazione. “Non potremmo essere più onorati di lavorare con questa squadra di talento ed essere più entusiasti di continuare il nostro viaggio con loro nella stagione 3.”

Come anticipato dalla protagonista Zendaya, la seconda stagione ha assunto dei toni decisamente più dark. Di recente, l’attrice Sydney Sweeney ha dichiarato di aver fatto tagliare molte scene di nudo, grazie anche all’appoggio del creatore della serie, Sam Levinson.

“Lui è fantastico”, ha detto la Sweeney. “Ci sono momenti in cui Cassie doveva essere a torso nudo e io dicevo a Sam: ‘Non credo che sia necessario qui.’ E lui era d’accordo con me, ‘Ok, non ne abbiamo bisogno.’ Sam non mi ha mai spinto nell’inserire una scena di nudo in uno spettacolo della HBO. Quando non volevo farlo, non me l’ha fatto fare“.

Il finale della seconda stagione dello show andrà in onda il 27 febbraio. Non è ancora chiaro quando inizierà la produzione di Euphoria 3.

