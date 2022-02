Il personaggio di Kat in Euphoria 2 non è molto presente. Anzi, le sue scene risultano addirittura ridotte. Dopo una brillante evoluzione nella prima stagione, con un messaggio sul body positivity, il ruolo di Barbie Ferreira è stato letteralmente messo in un angolo per favorire altre storyline.

Posto che non esiste Euphoria senza la protagonista Rue (Zendaya ci sarà nella terza stagione), cos’è successo davvero a Kat Hernandez e perché il creatore della serie Sam Levinson sembra essersi dimenticato di lei?

La risposta al mistero potrebbe celarsi dietro le quinte di Euphoria. In un articolo pubblicato dal Daily Best emergono diversi retroscena che coinvolgono alcuni attori del cast e l’ideatore Levinson. Nel dettaglio, l’articolo spiega come Barbie Ferreira abbia avuto un’accesa discussione con lo sceneggiatore perché non era soddisfatta del percorso intrapreso dal personaggio di Kat. Una divergenza di opinioni pare abbia spinto l’attrice 25enne ad allontanarsi dal set, costringendo Levinson a tagliare molte sue scene. Lo scontro tra la star e il creatore sarebbe accaduto diverse volte.

Il Daily Best menziona anche il fatto che simili discussioni siano avvenute con altri attori del cast (ma non cita quali). Tra loro possiamo però pensare a Sydney Sweeney, che aveva espresso le sue perplessità sulle eccessive scene di nudo del suo personaggio Cassie, preoccupazioni che aveva condiviso con Sam Levinson – e pertanto aveva rimediato tagliando diverse sequenze troppo spinte. Inoltre, si riporta che la HBO stessa non abbia apprezzato la direzione intrapresa dalla serie in questa stagione (molto più cupa rispetto alla precedente, soprattutto per quanto riguarda la storyline della dipendenza di Rue).

I potenziali dissapori tra la Ferreira e Levinson pare siano iniziati molto prima. L’attrice infatti non ha partecipato all’anteprima di Euphoria 2 con il resto dei suoi colleghi. Da lì, molti fan hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo dietro le quinte. Visto il clima di tensione sul set, non sappiamo che direzione intraprenderà la terza stagione di Euphoria (che potrebbe essere l’ultima) e se Sam Levinson continuerà ad essere al timone del team creativo.

