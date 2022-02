Il cast di Inventing Anna appare una succursale della scuderia ShondaLand sin dal primo episodio, con la progressiva apparizione di una serie di volti molto noti al pubblico dei format di Shonda Rhimes. D’altronde la creatrice di Grey’s Anatomy, Scandal, Private Practice, nonché produttrice de Le Regole del Delitto Perfetto e Bridgerton, ama riusare gli stessi attori in ruoli diversi perfino in serie che in teoria coesistono nello stesso universo narrativo (si veda il caso di Liza Weil con due ruoli importanti sia in Scandal che ne Le Regole del Delitto Perfetto, serie che poi si sono incrociate con un episodio crossover). Ma con il cast di Inventing Anna, ultima creatura della sua casa di produzione per Netflix, sembra essersi davvero superata per numero di interpreti “riciclati” da precedenti serie. Ecco tutti i volti familiari dell’universo ShondaLand che appaiono nella serie sulla truffatrice dell’élite newyorchese Anna Sorokin.

Kate Burton (Nora in Inventing Anna) è decisamente il primo volto che tutti i seguaci delle serie ShondaLand riconosceranno nella miniserie Netflix: qui è una signora dell’Upper East Side elegante e mondana, tra le prime vittime della truffatrice Delvey, ma Burton è una veterana delle serie di Shonda Rhimes ormai da quasi vent’anni. Nel 2005 è apparsa per la prima volta nei panni della dottoressa Ellis Grey, l’ipercritica madre dell’omonima Meredith (Ellen Pompeo) in Grey’s Anatomy ed è apparsa occasionalmente nelle stagioni successive, per ultima proprio nella diciottesima attualmente in corso. Inoltre è stata la vicepresidente degli Stati Uniti, conduttrice televisiva e ideologa conservatrice Sally Langston nell’altro cult di ABC creato e scritto da Rhimes, il political drama Scandal, in onda dal 2012 al 2018.

Jeff Perry nel cast di Inventing Anna

Altro volto arcinoto di ShondaLand che appare quasi subito in Inventing Anna è quello di Jeff Perry (Lou): qui è un anziano giornalista che aiuta la protagonista Vivian a lavorare sul caso di Delvey, mentre tutti lo conoscono come Thatcher Grey, il padre di Meredith ed ex marito di Ellis in Grey’s Anatomy, morto nella stagione 15. Il suo ruolo più brillante e celebre, però, è quello del capo dello staff, progressista e omosessuale dichiarato, del presidente conservatore degli Stati Uniti in Scandal: l’acuto, subdolo e ambiziosissimo animale politico Cyrus Beene è forse il personaggio più sfaccettato e complesso dell’intera serie, sicuramente il protagonista dei migliori monologhi e dialoghi del dramma politico di ABC.

Katie Lowes nel cast di Inventing Anna

Per restare in casa Scandal, c’è poi Katie Lowes (Rachel): la gladiatrice in doppio petto Quinn Perkins, reclutata in modo rocambolesco da Olivia Pope (la protagonista Kerry Washington), interpreta in Inventing Anna l’ex photo-editor di Vanity Fair e amica intima di Delvey Rachel Deloache-Williams. La stessa Lowes era apparsa come protagonista di puntata in un episodio di Grey’s Anatomy nel 2011.

Ben Rappaport nel cast di Inventing Anna

Ben Rappaport (Billy McFarland) è un altro volto di casa ShondaLand: in Inventing Anna è un truffatore del Fyre Festival, ma è già apparso nel ruolo di Seth Oliver in For The People, il legal drama di ABC ideato da Paul William Davies e prodotto da Shonda Rhimes. La serie ha visto protagonista anche Regé-Jean Page (poi diventato il Duca di Hastings di Bridgerton, successo da record di ShondaLand per Netflix), ma non è andata oltre le due stagioni, cancellata nel maggio del 2019 per bassi ascolti. Oltre ad aver già collaborato con Rhimes, Rappaport ha lavorato anche con la protagonista di Inventing Anna Julia Garner, interpretando il ruolo di Josh Silverberg nella serie Netflix Ozark.

Marika Dominczyk nel cast di Inventing Anna

Marika Dominczyk (Talia) è la moglie di Scott Foley: entrambi sono nell’universo ShondaLand da tempo, visto che Foley ha recitato sia in Scandal che in Grey’s Anatomy. In quest’ultima serie, Dominczyk ha interpretato la dottoressa Eliza Minnick, audace rinnovatrice del metodo d’insegnamento dell’ospedale, nonché interesse amoroso di Arizona Robbins (Jessica Capshaw). La sua avventura nel medical drama è durata una sola stagione, la tredicesima, ma Rhimes l’ha voluta in Inventing Anna nei panni di Talia, una milionaria che si è fatta da sola e che resta affascinata dalla presunta ereditiera Anna.

