Yellowstone 5 è stata ufficialmente annunciata da Paramount Network, che ha siglato il rinnovo attesissimo e già ampiamente anticipato dallo showrunner e da alcuni membri del cast. La mossa non sorprende affatto, visti i dati incredibili della serie neowestern con Kevin Costner, un incredibile successo in un panorama generale costellato da ascolti sempre più parcellizzati.

Yellowstone 5 arriva dopo una stagione da record assoluto: Paramount+ ha fatto sapere che la première della quarta edizione è stata vista da 14 milioni di spettatori, un debutto che ha spianato la strada ad un crescendo continuo, fino alla straordinaria performance del finale di stagione che ha raggiunto infatti 15 milioni di spettatori.

Inevitabile quindi la conferma di Yellowstone 5, che è cresciuta nel tempo trasformandosi da serie relativamente di nicchia, con una presa maggiore sul pubblico degli Stati dell’entroterra, a titolo dalla fruizione di massa in tutti gli Stati Uniti. Un’evoluzione sottolineata da Chris McCarthy, Presidente e CEO di ViacomCBS Media Networks nell’annuncio del rinnovo.

La performance da record di Yellowstone dimostra che abbiamo sfruttato un filone culturale e sprigionato un pubblico appassionato dal centro del paese ad entrambe le coste. Kevin Costner guida il nostro incredibile cast che rende i Duttons la famiglia preferita d’America e questa nuova stagione sarà sicuramente un’altra che i fan non vorranno perdere.

La produzione di Yellowstone 5, realizzata da 101 Studios e MTV Entertainment Studios, inizierà in primavera: Taylor Sheridan, co-creatore della serie e legato a ViacomCBS da un contratto di esclusiva per nuovi contenuti, aveva già confermato l’inizio delle riprese previsto per maggio. E l’attore Ian Bohen, interprete del personaggio di Ryan, si è spinto a ipotizzare anche una sesta stagione già in vista, mentre si lavora al secondo spin-off 6666 dopo il debutto del prequel 1883.

Il cast di Yellowstone 5 sarà ancora capitanato da Costner nel ruolo del patriarca e proprietario del ranch John Dutton, insieme a Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen e i molti altri volti di questo ensamble corale. Inoltre, secondo Deadline, le guest star Jen Landon e Kathryn Kelly (interpreti dei personaggi di Teeter ed Emily, apparsi rispettivamente nella terza e quarta stagione) sono state promosse a volti regolari della serie.

In Italia Yellowstone 5 arriverà presumibilmente a poca distanza dalla messa in onda autunnale statunitense, come avvenuto per la quarta stagione trasmessa quasi in contemporanea da Sky Atlantic e Now.

