Luca Argentero sui social ha sbottato contro il profilo satirico Spinoza Live, in genere capace di attirare apprezzamenti trasversali ma stavolta decisamente indelicato nei suoi confronti.

La reazione di Luca Argentero sui social è arrivata alla lettura di un tweet che ha fatto dell’ironia un po’ becera e nemmeno riuscita sulla motivazione della sua assenza a Sanremo: l’attore avrebbe dovuto presenziare nella seconda serata del 2 febbraio, per promuovere la serie Doc – Nelle Tue Mani in onda ogni giovedì su Rai1 con la seconda stagione, ma ha rinunciato in seguito al lutto che ha colpito sua moglie. La morte del padre di Cristina Marino, attrice e influencer nonché mamma di Nina Speranza, prima figlia nata dal matrimonio con Argentero, ha spinto quest’ultimo ad annullare la partecipazione a poche ore dall’evento.

Poco dopo Luca Argentero sui social si è ritrovato a leggere un tweet condiviso dal profilo di satira Spinoza Live, in cui l’autore della presunta battuta ha insinuato che la motivazione del forfait fosse in realtà una scusa, del tipo di quelle “che usavamo noi quando c’era il compito in classe“. Posto che Argentero non avrebbe dovuto svolgere alcun compito o test, ma soltanto scendere le scale e promuovere la sua serie già molto forte negli ascolti, la scorrettezza del tweet non è passata inosservata allo stesso attore, che ha reagito all’ironia sulla morte del suocero un classico “vaffanculo“.

La reazione di Luca Argentero sui social ha trovato tanti consensi tra i followers del profilo, che si sono schierati dalla sua parte anche chiedendo, tra i commenti, di rimuovere il tweet e scusarsi con l’interprete di Doc per l’uscita decisamente infelice. Sia il tweet che la risposta di Argentero, però, sono ancora online.

Continua a leggere su optimagazine.com