Doc Nelle tue Mani 2 non va in onda oggi, 3 febbraio, per lasciare spazio a Sanremo 2022. Come vi abbiamo già annunciato la scorsa settimana, questo sarà un giovedì diverso dal solito proprio perché i nostri amati protagonisti e i loro casi (lavorativi e privati) non ci terranno compagnia. Nel prime time di Rai1 ancora una volta ci sarà spazio solo per Sanremo 2022 e Amadeus accompagnato dai suoi cantanti e dai suoi ospiti mentre Andrea Fanti e i suoi dovranno attendere il prossimo 10 febbraio prima di ritornare dai fan.

L’unica nota positiva di questo Sanremo 2022 doveva essere la presenza di Luca Argentero sul palco dell’Ariston per promuovere i nuovi episodi del medical drama ma per via di un lutto familiare che ha colpito la moglie Cristina Marino, l’attore ha rinunciato. Ieri l’alter ego di Andrea Fanti non era a Sanremo 2022 e questa sera non sarà in corsia per due nuovi episodi che, quindi, slitteranno alla prossima settimana e, precisamente, a giovedì 10 febbraio.

A quel punto ad andare in onda saranno gli attesi episodi dal titolo Fare una scelta e Cane blu in cui capiremo quale sarà il destino di Andrea ora che sta tentando di rimettere le mani sul suo posto di primario e, soprattutto, conosceremo la storia legata a Lorenzo e alla sua morte. Proprio in Cane blu conosceremo il significato di questo motto che accompagna i nostri dottori dalla fine della pandemia e come è morto il dottore, padre del bambino che la bella Giulia portava in grembo.

La serie andrà avanti per tutto il mese di febbraio con un doppio episodio al giovedì e ci terrà compagnia anche a marzo quando ci lascerà fino alla prossima stagione, non ancora annunciata ma certa alla luce degli ottimi ascolti. Cosa ne sarà di Andrea e i suoi? Riuscirà il dottor Fanti a riprendere in mano il suo reparto prima che finisca a pezzi?