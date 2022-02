Luca Argentero non sarà a Sanremo 2022, a causa di un lutto che ha colpito la moglie, l’attrice e influencer Cristina Marino. L’attore protagonista di Doc – Nelle Tue Mani era atteso nella seconda serata della kermesse, ma non sul palco dell’Ariston a causa di una perdita nella famiglia della moglie.

Luca Argentero non sarà a Sanremo 2022 il 2 febbraio, come annunciato da askanews, ma non è detto che non possa recuperare l’ospitata, magari nella serata finale. Era stato annunciato al Festival di Sanremo in quanto volto della fiction Rai record di Ascolti Doc -Nelle Tue Mani, ma ha deciso di annullare la partecipazione in seguito a un lutto familiare.

Luca Argentero non sarà a Sanremo 2022 nonostante fosse tornato dalle vacanze alle Maldive – dove si era rifugiato con la famiglia dopo mesi di riprese sul set di Doc – proprio per prendere parte all’evento sul palco dell’Ariston. Argentero era atteso tra i superospiti della seconda serata insieme a Checco Zalone e all’ospite musicale Laura Pausini, che presenta per la prima volta la canzone inedita Scatola. Co-conduttrice della serata al fianco di Amadeus è l’attrice di Suburra Lorena Cesarini.

Luca Argentero non sarà a Sanremo 2022 ma tornerà su Rai1 giovedì prossimo con Doc – Nelle Tue Mani 2, che sta macinando ascolti con i nuovi episodi aperti da una tragica première. Nessun commento sull’ospitata sanremese saltata, per ora, da parte di Argentero, che aveva commentato entusiasta da casa la prima serata del Festival sul suo profilo Twitter.

Sono vent’anni che Fiore è il booster dell’intrattenimento, poche storie…numero 1… — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) February 1, 2022

