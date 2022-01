L’effetto Yellowstone inizia a farsi sentire anche sulla tv generalista, nonostante il generale snobismo che ha accompagnato l’incredibile ascesa del neowestern di Taylor Sheridan: dopo i record d’ascolti della serie di Paramount, non è un caso che anche altre reti si muovano su questo terreno.

Mentre Yellowstone si avvia verso la quinta stagione, la NBC ha appena ordinato un episodio pilota di una potenziale serie ambientata tra ranch e competizioni di rodeo, dal titolo Unbroken: il format è creato dal produttore e cantante Shaun Cassidy e avrà una particolare attenzione al mondo agonistico del rodeo femminile.

Se Yellowstone è ambientata in Montana e segue la dinastia dei Dutton, il soggetto di Unbroken è invece incentrato su tre famiglie dinastiche proprietarie di ranch sulla costa centrale della California, che secondo la sinossi dell’episodio pilota “fanno l’amore e la guerra in un’appassionata lotta per sopravvivere, ponendo infine le basi per un la nascita di un gruppo di giovani donne ferocemente determinate a vincere alla grande il Campionato Nazionale di Rodeo“.

Impossibile non pensare a Yellowstone di fronte ad un tentativo del genere: il progetto della Universal Television arriva dopo che quattro stagioni del dramma western di Sheridan hanno spopolato su Paramount+, battendo ogni primato con la sua recente quarta stagione, il cui finale ha attirato 9,3 milioni di spettatori. Un riscontro tale da spingere Paramount a creare un vero e proprio franchise con due spin-off, il prequel 1883 già attualmente in onda e l’imminente 6666.

NBCUniversal è già coinvolta nel successo di Yellowstone con il suo servizio di streaming Peacock, che detiene i diritti di distribuzione post-première della serie, in onda tra i format originali su Paramount+. Inoltre il cantautore e attore Shaun Cassidy, ora a lavoro su Unbroken, è già stato produttore di molti titoli televisivi, tra cui Cold Case , New Amsterdam e Invasion.

