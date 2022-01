C’è stato un tempo in cui The Crown 6 non era per niente previsto, ma per fortuna quel periodo è durato poco. Netflix si è ravveduta e, su impulso del produttore Peter Morgan, ha deciso di aggiungere una stagione al suo piano di produzione che ne prevedeva 5. Ebbene, ora ha stabilito anche l’inizio delle riprese di quello che sarà l’ultimo atto della saga reale dedicata alla Corona inglese.

The Crown 6 non ha ancora una data di debutto ufficiale e d’altronde è presto per ipotizzarla, visto che non è stata definita nemmeno quella della quinta, in arrivo nel novembre di quest’anno. Sembra però che sia già pronto il piano di produzione per l’ultimo lotto di episodi, i 10 capitoli che chiuderanno la serie dedicata al longevo regno di Elisabetta II.

The Crown 6, secondo l’ultimo report di Production Weekly che tiene conto di tutte le produzioni in corso aggiornando il suo database con dati sull’inizio, la durata e la fine delle riprese, sarà in cantiere a partire dal mese di agosto 2022. Ancor prima del debutto della stagione 5, dunque, si inizierà a girare la sesta. D’altronde è una pratica usuale per le serie Netflix quella di produrre due stagioni per volta, spesso senza soluzione di continuità o con una breve pausa tra una stagione e l’altra, in modo da sfruttare le location, gli allestimenti e le disponibilità degli attori in modo più efficiente.

Se le riprese di The Crown 6 inizieranno come previsto in agosto, è legittimo presumere che la sesta e ultima stagione arriverà entro il 2023, probabilmente nel periodo autunnale, ovvero la consueta finestra temporale utilizzata per rilasciare i nuovi episodi della serie. Attualmente sono ancora in corso le riprese di The Crown 5, come testimoniano le tante foto scattate dai tabloid inglesi agli interpreti della nuova stagione, in particolare ad Elizabeth Debicki nei panni di Lady Diana. Di recente è stata annunciata anche una nuova aggiunta al cast del quinto capitolo, che vedrà inscenato anche l’ultimo grande amore di Diana prima della sua tragica morte.

Le prime quattro stagioni di The Crown sono disponibili su Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com