I nuovi Carlo e Diana di The Crown 5 hanno i volti di Dominic West ed Elizabeth Debicki, da oggi non solo nominalmente ma anche visivamente: dopo il primo scatto ufficiale della nuova stagione che ritraeva Imelda Staunton nei panni di Elisabetta II, ecco che anche l’erede al trono e la sua sfortunata consorte appaiono in foto di scena scattate durante le riprese dei nuovi episodi.

Un primo sguardo ai nuovi Carlo e Diana di The Crown 5 si è reso necessario dopo la fuga di immagini dal set: le foto trapelate sui tabloid durante le riprese tra luglio e agosto hanno reso necessario dare un marchio di ufficialità al nuovo cast. La produzione di The Left Bank lo ha fatto con due foto in cui West e la Debicki appaiono nei panni di Carlo e Diana, ma non insieme. Li accomuna solo lo sguardo malinconico e infelice. Di West si nota subito la scarsissima somiglianza col primogenito di Elisabetta, mentre la Debicki appare molto più credibile come una Diana elegante e sofferente negli anni immediatamente precedenti la sua prematura morte a Parigi.

Col sipario sollevato sui nuovi Carlo e Diana di The Crown 5 è scattato come sempre, inevitabilmente, il confronto col cast precedente: si tratta del secondo cambio nell’arco della serie, col terzo gruppo di attori che subentra nel ritratto della famiglia reale, per un totale di due stagioni per ciascuno (dopo la quinta attualmente in produzione, ci sarà anche un sesto ed ultimo capitolo). I precedenti interpreti di Carlo e Diana, Josh O’Connor ed Emma Corrin, hanno fatto un lavoro eccellente che li ha portati a conquistare il Golden Globe e che probabilmente regalerà loro anche l’Emmy Award il prossimo settembre.















Per i nuovi Carlo e Diana di The Crown 5 è un’eredità non semplice da raccogliere: l’attore di The Affair e la star di Tenet dovranno non solo affascinare un pubblico che ha ancora fresco il ricordo di due interpreti perfettamente calati nel ruolo, ma anche restituire la stessa tensione emotiva che i personaggi hanno raggiunto nella stagione precedente, per portarla al culmine della tormentata relazione negli anni Novanta, dalla separazione annunciata nel 1992 al divorzio quattro anni dopo. Non è ancora chiaro se la trama si spingerà fino alla morte dell’amata Principessa del Popolo nel 1997, evento luttuoso che mise sulla graticola l’intera Royal Family.