Il lavoro che The Crown 5 sta facendo nel raccontare gli ultimi anni di vita della principessa Diana riaprirà una ferita mai sanata nel popolo del Regno Unito, rievocando il momento più basso per la reputazione della monarchia inglese e la sofferenza per la perdita di un’icona di umanità e generosità. Se già la quarta stagione della serie Netflix, col matrimonio infelice tra Carlo e Diana, aveva riacceso il dibattito sulla figura della principessa nel Regno Unito, la stagione che racconterà la sua prematura morta è destinata a scatenare altrettanto clamore e polemiche intorno al format di Peter Morgan.

La produzione di The Crown 5 sta già affrontando i primi contraccolpi durante le riprese: è notizia recente che Jemima Goldsmith, ex moglie dell’attuale premier pakistano, Imran Khan, e nota per essere stata un’amica intima di Lady Diana, abbia ritirato la sua partecipazione alla serie in qualità di produttrice esecutiva e sceneggiatrice. Si tratta della stessa ereditiera inglese che ha intrapreso una relazione con Morgan alla fine dello scorso anno, quando fu annunciata la rottura tra lo showrunner e l’attrice Gillian Anderson, che nel cast di The Crown ha interpretato la premier Margaret Thatcher (vincendo anche l’Emmy). La relazione tra il creatore della serie e Goldsmith è durata pochi mesi e ora si è consumata anche la rottura artistica.

The Crown 5 non avrà la firma dell’amica della principessa perché secondo la scrittrice la sceneggiatura della prossima stagione manca del “rispetto o compassione“ necessari al racconto di una vicenda umana così delicata, culminata nella tragica notte dell’agosto del 1997 nel tunnel del Pont de l’Alma a Parigi. Sceneggiatrice e produttrice televisiva, Goldsmith ha collaborato con Morgan aiutandolo a raccontare lo stato d’animo di Diana negli ultimi anni della sua vita, tra il divorzio da Carlo e le successive relazioni con il medico pakistano Hasnat Khan e l’imprenditore Dodi Al-Fayed, morto con lei nell’incidente di Parigi. Entrambi sono tra i personaggi della nuova stagione.

The Crown 5 sarà ambientata proprio nella seconda metà degli anni Novanta, durante i quali Diana fece visita due volte all’amica Jemima e al marito in Pakistan, nel 1996 e nel 1997, prima che il matrimonio tra i due naufragasse per la relazione di Goldsmith con l’attore inglese Hugh Grant, che la portò al divorzio e al ritorno a Londra nel 2004. Da tempo impegnata nella produzione televisiva e cinematografica, ha collaborato con The Left Bank che realizza The Crown perché “gli ultimi anni della vita della mia amica fossero rappresentati con precisione e compassione, come non è sempre successo in passato“, ha raccontato al Sunday Times.

Evidentemente però The Crown 5 non le è parso abbastanza rispettoso della verità e della vita sfortunata di Lady D, al punto da lasciare la produzione nel bel mezzo delle riprese della quinta stagione, che arriverà su Netflix col suo carico di aspettative ed inevitabili polemiche nel 2022.