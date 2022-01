In The Crown 5 troverà spazio anche il personaggio di Hasnat Khan, l’uomo che è considerato il vero amore della principessa Diana, l’ultimo a cui lei sia stata davvero legata prima della sua morte, nonostante sui tabloid spopolasse la relazione con Dodi Al-Fayed.

Il cast di The Crown 5 accoglie la famosa star pakistana Humayun Saeed nei panni del medico legato a Diana da un amore durato un paio d’anni, ma finito poco prima della sua morte. A confermarlo è Variety, che annuncia il nome dell’attore come new entry del cast della pluripremiata serie drammatica di Netflix attualmente in produzione.

The Crown 5 racconterà infatti gli ultimi anni di vita di Diana, dal tormentato divorzio da Carlo, con lo scandalo che ne è seguito per la monarchia inglese, fino agli amori che la principessa ha vissuto prima di trovare una morte tragica a Parigi nell’estate del 1997 insieme ad Al-Fayed. Nonostante quest’ultimo fosse accreditato come il suo compagno dalla stampa, Diana era sentimentalmente legata al dottor Khan, un cardiochirurgo britannico-pakistano in forze presso il Royal Brompton Hospital di Londra. Nel 2004, dopo essersi trasferito in Pakistan, il medico dichiarò alla polizia metropolitana, nel corso di un’inchiesta sulla morte della principessa Diana, di aver avuto una relazione con lei dal 1995 al 1997, terminata dopo l’incontro tra la Principessa e Dodi Fayed durante una vacanza con Mohammed Al Fayed e la sua famiglia. Il dottor Khan ha individuato nelle pressioni della stampa e nell’esposizione mediatica di Spencer le cause che hanno impedito loro di vivere la relazione alla luce del sole. Secondo la sua dichiarazione, l’unica soluzione presa in considerazione dalla coppia era stata quella di trasferirsi in Pakistan, ipotesi che Diana aveva discusso con Jemima Goldsmith, che all’epoca era sposata con il giocatore di cricket pakistano Imran Khan (attuale premier pakistano) e si era trasferita nel Paese.

Di recente la produzione di The Crown 5 ha dovuto affrontare proprio l’addio polemico di Jemima Goldsmith, che era stata coinvolta nella produzione esecutiva come sceneggiatrice e consulente in virtù della sua amicizia con Diana e della sua vicinanza alla principessa, in particolare negli ultimi anni della sua vita. Secondo quanto trapelato, Goldsmith avrebbe abbandonato il progetto dopo aver riscontrato mancanza di “rispetto o compassione“ nei confronti della delicata vicenda raccontata.

Humayun Saeed arriva in The Crown 5 dopo una lunga carriera: ha debuttato come attore nel 1999 con il film in lingua urdu Inteha e nella sua lunga carriera tra cinema e televisione ha recitato in diverse commedie romantiche e d’avventura, vincendo anche importanti premi. Nella nuova stagione di The Crown apparirà anche Khalid Abdalla nei panni di Dodi Fayed, morto con la principessa Diana in un incidente stradale a Parigi nel 1997. Entrambi reciteranno al fianco della star di Tenet Elizabeth Debicki nei panni di Diana.

