Ci sarà anche Can Yaman a Sanremo 2022? Le voci si rincorrono sul web da qualche giorno e lui finalmente rompe il silenzio. Da parte della Rai e della direzione artistica del Festival, invece, nessuna comunicazione è ancora giunta. Quali sono le reali possibilità di vedere Can Yaman sul palco del prossimo Festival della Canzone Italiana?

Si pensa alle co-conduttrici del Festival oggi, ufficialmente comunicate da Amadeus nella serata di ieri. 5 in tutto coloro che lo affiancheranno nelle 5 serate della kermesse canora, 5 attrici italiane molto apprezzate che calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo in una serata tra l’1 e il 5 febbraio.

Sul fronte degli ospiti di Sanremo 2022, ancora è tutto in via di definizione, ad eccezione del primo, già annunciato. Il primo nome tra gli ospiti non musicali è quello dell’attore comico Checco Zalone, già ufficialmente confermato qualche giorno fa dalla direzione artistica.

Il secondo potrebbe essere quello di Can Yaman ma nulla è dato sapere a proposito dell’ufficialità della voce.

“Non sapevo di andare a Sanremo”, scrive Can Yaman in una storia su Instagram, e precisa di non essere stato contatto, o almeno di non aver firmato contratti alla data odierna. “A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah”, si chiede l’attore. Ci sarà anche Can Yaman a Sanremo 2022? Al momento sembra che le voci siano destinate a rimanere pure indiscrezioni ma Amadeus potrebbe sorprendere nelle prossime settimane.

Iniziano ad emergere anche le prime indiscrezioni fondate sugli ospiti musicali del Festival. Oltre ai 25 cantanti in gara tra i Campioni, altri artisti italiani (e forse internazionali) si esibiranno al Teatro Ariston di Sanremo in qualità di super ospiti delle serate. Il primo nome che fa l’Ansa è quello di Cesare Cremonini. L’agenzia di stampa inoltre smentisce la presenza di Vasco Rossi alla kermesse.