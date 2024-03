Sandokan, l’attesa nuova serie tv di Can Yaman, sta per iniziare la produzione. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, il progetto è l’adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari. L’attore turco, ormai celebre in Italia, vestirà i panni che furono di Kabir Bedi.

Il set verrà allestito in Calabria, più precisamente a Lamezia Terme, dove sono iniziati da poco i lavori per la ricostruzione della colonia inglese di Labuan, luogo in cui Salgari ambientò i romanzi con protagonista La Tigre della Malesia.

“Sandokan è un progetto di grande intrattenimento che farà sognare gli spettatori conducendoli in mondi lontani e incontaminati, raccogliendo tutta la famiglia davanti alla tv – ha dichiarato Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide – La serie ha attraversato un lungo processo di sviluppo che ci ha permesso di adattare l’iconica saga di Sandokan in una serie tv internazionale con un approccio fortemente contemporaneo”.

Grande soddisfazione dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati: “Torna Sandokan! La gioia dell’annuncio dell’inizio delle riprese – afferma – si unisce a quella per il ritorno di un titolo straordinario della storia della Rai in una versione totalmente rinnovata. Un grande evento che illuminerà la prossima stagione del servizio pubblico”.

In attesa di vedere Sandokan e Can Yaman sullo schermo, sono già iniziati i casting per il periodo di riprese tra aprile-agosto 2024, a Roma. Stando a quando scrive Casting News, si cercano piccoli ruoli, figurazioni speciali e comparse. La ricerca è attualmente aperta ai residenti e/o domiciliati a Roma e dintorni.

Le figure richieste sono: uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni; bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni di origine africana, caraibica, cubana, cinese, indiana, coreana o del sudest asiatico (Filippine, Vietnam, Thailandia, ecc.); uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni di origine africana, caraibica, cubana, cinese, indiana, coreana o del sudest asiatico.

Ci sono poi dei requisiti specifici: i soggetti richiesti devono avere “caratteristiche fisiche e somatiche conformi al periodo storico rappresentato. Pertanto, non saranno accettate candidature con sopracciglia tatuate o con trucco permanente sul contorno labbra, unghie artificiali (salvo disponibilità a rimuovere gel e ricostruzioni), o tatuaggi visibili su torace, collo, spalle, braccia e mani.”

Per i piccoli ruoli, inoltre, si richiede una conoscenza della lingua inglese a livello madrelingua. Il lavoro sarà regolarmente retribuito. I casting si svolgeranno a Roma il 25 e il 26 marzo.

