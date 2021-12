Il cast dei Campioni di Sanremo 2022 è ormai al completo. Sono stati annunciati i 22 Big che prenderanno parte al Festival, ai quali si aggiungeranno i 3 nomi di Sanremo Giovani tra poche ore, per un totale di 25 cantanti in gara.

A differenza di quanto annunciato in precedenza infatti, Amadeus ha deciso di aggiungere un nome al cast di Sanremo 2022 portando con sé, dalla finale di Sanremo Giovani, l’intero podio, non solo i primi due classificati.

I 12 giovani quindi stare disputeranno l’ultima prova, in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo. Per 9 di loro l’avventura si chiuderà con la performance in diretta sul primo canale Rai nello speciale condotto da Amadeus, per 3 di loro invece il sogno continua verso l’Ariston di Sanremo. Saranno ufficialmente in gara tra i Campioni nel 2022, dal 1 al 5 febbraio del prossimo anno.

Nella finale di Sanremo Giovani del 15 dicembre saranno presenti i 22 Big in gara al Festival, ad eccezione di Elisa che non ci sarà: il motivo è già stato comunicato e dipende da cause di forza maggiore.

Tutti gli altri li vedremo in studio, annunciati e presentati da Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival per il terzo anno consecutivo.

Ciò che si attende stasera è anche l’annuncio dei titoli delle canzoni in gara.

I 25 Campioni di Sanremo 2022

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Noemi

Highsnob e Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

Ana Mena

La Rappresentante di Lista

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

Sanremo Giovani

Sanremo Giovani

Sanremo Giovani