Cesare Cremonini a Sanremo 2022? Dovrebbe esserci. Tra gli ospiti musicali attesi all’Ariston spunta oggi il nome di un amatissimo artista italiano che proprio alla fine del prossimo mese è atteso nei negozi con il nuovo progetto discografico di inediti.

La notizia non è al momento da considerarsi confermata in via ufficiale. Non è stato Amadeus – direttore artistico del Festival – a comunicare la presenza di Cesare Cremonini a Sanremo 2022 né la Rai.

Mancano comunicati a proposito degli ospiti del Festival della Canzone Italiana ma, a meno di un mese dall’avvio, quello di Cremonini è uno dei primi nomi sulla strada della conferma.

Lo annuncia l’Ansa. L’agenzia di stampa italiana comunica che, stando a quanto ha appreso nelle ultime ore, il nome di Cremonini potrebbe essere già confermato al Teatro Ariston di Sanremo. Nella stessa nota, l’Ansa comunica che invece non è più in essere l’ipotesi relativa alla presenza di Vasco Rossi.

“Sul fronte musicale, tramontata l’ipotesi Vasco Rossi, è confermato l’arrivo di Cesare Cremonini, atteso dal 25 febbraio con il nuovo album La ragazza del futuro”.

Per un superstite che viene (sembra) confermato, quindi, uno viene smentito. Per accogliere il Blasco al Festival, bisognerà ancora attendere: non sarà il 2022 l’anno che lo vedrà tornare in riviera nel periodo sanremese.

Tra gli ospiti musicali, però, la sorpresa di Amadeus è Cesare Cremonini, atteso nei negozi con il disco La Ragazza Del Futuro, alla fine del prossimo mese.

Gli ospiti già confermati

Sul fronte dei nomi confermati al 100%, il primo è quello di Checco Zalone. L’attore comico sarà all’Ariston e la sua presenza è stata annunciata da Amadeus negli scorsi giorni, Inn uno speciale collegamento al TG1.

Confermata anche l’attrice Maria Chiara Giannetta, sul palco come co-conduttrice di una delle 5 serate di Sanremo 2022. Altre 4 saranno le co-conduttrici al Teatro Ariston con Amadeus, che verranno svelate nelle prossime ore.