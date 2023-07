Le riprese di Viola come il mare 2 sono ufficialmente iniziate. Sul profilo ufficiale di Qui Mediaset e LuxVide è stato pubblicato uno scatto dal set della nuova stagione della popolarissima fiction; nella foto si vedono i protagonisti Can Yaman (interprete di Francesco Demir) e Francesca Chillemi (Viola Vitale) insieme all’attore Giovanni Nasta (Turi D’Agata).

Viola Come il Mare 2 andrà in onda prossimamente su Canale 5, molto probabile la vedremo nel corso del 2024. La Chillemi poi volerà sul set di Che Dio ci Aiuti 8.

Sul proprio profilo Instagram Can Yaman ha voluto condividere con i propri follower un pensiero all’inizio delle riprese di Viola come il mare 2: “La prima stagione avrà sempre un posto speciale nel mio cuore per tanti motivi ed è stata un’esperienza unica. Oggi sono iniziate le riprese della seconda stagione e le emozioni, il colore e la passione che ho percepito, mi suggeriscono che sarà tutto meraviglioso! Siamo carichi a bomba, forza ragazzi! In bocca al lupo a tutti noi.”

La prima stagione si era conclusa con Viola stremata dalla ricerca di suo padre, mentre Francesco continuava le sue indagini sul traffico degli esseri umani. Per entrambi, i risultati non portavano a nulla di buono. Tra i due resta comunque vivo il grande feeling, anche se non è mai sfociato nell’amore. Inoltre a tenere uniti i loro destini c’è una foto che li lega…

Sulla seconda stagione si conosce veramente poco. Sappiamo che dovrebbe entrare in scena un nuovo Pubblico Ministero, il cui nome resta top secret. Nel cast, oltre a Francesca Chillemi e Can Yaman, ritroveremo anche: Chiara Tron (interprete Tamara, la riservata amica di Viola in redazione); Simona Cavallari (Claudia, la dura direttrice della testata online per cui lavorano sia Viola sia Tamara); e Giovanni Nasta (Turi D’Agata, il goffo e giovane assistente dell’ispettore Demir).

