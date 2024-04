Viola Come il Mare 2 si mostra finalmente nel primo promo televisivo. Francesca Chillemi e Can Yaman tornano rispettivamente nei panni della giornalista Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir in questa seconda stagione.

Il breve video, divulgato dai canali Mediaset, ci mostra i due protagonisti che si rivedono. “Ho chiuso con la cronaca nera. Basta occuparmi di omicidi e storie deprimenti”, annuncia Viola. “Allora? Vogliamo andare da me?” chiede Francesco. “Hai perso la tua occasione. Io e te siamo soltanto amici, ok?” risponde la giornalista. L’ispettore Demir è però insistente: “Io e te non saremo mai amici!”

E’ chiaro che Viola Come il Mare 2 metterà al centro il rapporto tra i due, mai come ora così complicato. Infatti la prima stagione ha rivelato una sconcertante verità: Viola e Francesco potrebbero essere fratelli da parte del padre. L’ultima puntata si è conclusa con ottimi risultati: 2.8 milioni di spettatori e il 16.5% di share, confermando di fatti la volontà di voler proseguire la storia con un nuovo ciclo di episodi.

Le riprese di Viola Come il Mare 2 sono iniziate nell’estate dello scorso anno in Sicilia. Sulla seconda stagione si conosce veramente poco. Sappiamo che dovrebbe entrare in scena un nuovo Pubblico Ministero, il cui nome resta top secret. Nel cast, oltre a Francesca Chillemi e Can Yaman, ritroveremo anche: Chiara Tron (interprete di Tamara, la riservata amica di Viola in redazione); Simona Cavallari (Claudia, la dura direttrice della testata online per cui lavorano sia Viola sia Tamara); e Giovanni Nasta (Turi D’Agata, il goffo e giovane assistente dell’ispettore Demir).

“La prima stagione avrà sempre un posto speciale nel mio cuore per tanti motivi ed è stata un’esperienza unica“, scriveva Can Yaman su Instagram, annunciando l’inizio delle riprese di Viola Come il Mare 2.

