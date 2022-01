Oggi 11 gennaio ci sono anche problemi Iliad, che si aggiungono a quelli di cui già abbiamo parlato per conto di Vodafone, ho. Mobile e PosteMobile. Come riportato da ‘downdetector.it‘, trattasi di un disservizio per lo più relativo alla telefonia mobile, riscontrati, nella maggior parte dei casi, a Milano, Padova e Trieste. La connessione 4G pare essere piuttosto lenta, tanto da non riuscire a funzionare come dovrebbe essere.

Un disturbo magari non troppo accentuato, ma che condiziona non poco l’esperienza utente offerta dal gestore telefonico. Non sappiamo dirvi se ci sia un collegamento tra i problemi Iliad e quelli già segnalati per quanto riguarda Vodafone, ho. Mobile e PosteMobile (in quel caso tutti sotto il funzionamento della rete del gestore rosso), ma, in ogni caso, sta di fatto che la situazione non è delle più rosee per la telefonia mobile in data odierna. Potreste rischiare di restare isolati anche voi, a seconda dell’operatore che avete: se vi imbattete nei problemi Iliad di oggi 11 gennaio sappiate che purtroppo ancora non si sa per quanto potrebbero durare.

Il reparto tecnico sarà stato sicuramente già allertato del disservizio in corso, e correrà ai ripari nel minor tempo possibile. Se avete qualche domanda da farci restiamo a vostra disposizione attraverso il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO 11:05: eseguendo alcune ricerche abbiamo appurato che i problemi Iliad di oggi 11 gennaio si collegano a quelli segnalati già nelle scorse ore nell’ambito delle chiamate verso i numeri fissi, che sembrano non funzionare nemmeno in data odierna (il numero risulta non raggiungibile anche se regolarmente disponibile quando la chiamata parte da un altro gestore telefonico). Speriamo la questione venga presto risolta, anche per quanto riguarda gli altri provider afflitti dai rispettivi disservizi.

