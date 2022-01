Molti italiani si staranno chiedendo perché non funziona PosteMobile oggi 11 gennaio, in buona parte della nostra penisola italiana. Ci sono problemi di connessione di rete piuttosto seri da prima delle ore 10 di questa mattina, dunque la navigazione sul web come l’accesso a tanti social e servizi online è praticamente inibita. Questo è il quadro generale che si presenta agli occhi di tanti clienti, così come riportato anche su Downdetector con centinaia di testimonianze di disguidi. Ma cerchiamo anche di capire quali possano essere le motivazioni del down.

Il perché non funziona PosteMobile in questa giornata è presto detto: contemporaneamente ai problemi dell’operatore di Poste Italiane, c’è un down diffuso della rete Vodafone, soprattutto nell’Italia centrale. Come è noto a tutti i clienti proprio di PosteMobile, da svariati mesi le loro SIM non sono associate più alla rete TIM, piuttosto a quella Vodafone appunto. Per questo motivo, essendo acclarate le difficoltà per il vettore rosso, a cascata, anche per chi ha un numero Poste si registrano serie anomalie.

Dopo aver chiarito il perché non funziona PosteMobile in questa mattina del 10 gennaio, va ricordato che il numero per l’assistenza in caso di problemi con la propria SIM è il 160. Ad onor del vero, va anche detto che difficilmente si riuscirà ad ottenere adeguato supporto in questa situazione per un rapido ritorno del servizio. Le anomalie, come già sottolineato, sono a monte, dunque sono dipese dall’operatore Vodafone. La stessa PosteMobile dunque dovrà attendere che il suo partner riesca a normalizzare la situazione, si spera pure nel minor tempo possibile.

Aggiornamento 10:50 – Non essendo stato ancora risolto il disservizio Vodafone, neanche PosteMobile funziona ancora in questa mattinata. La zona geografica maggiormente coinvolta dai disguidi continua ad essere quella del centro Italia, in particolare le regioni Marche e Abruzzo.

