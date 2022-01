Impossibile negare che oggi 11 gennaio Vodafone non funziona per alcuni clienti: ci sono problemi di rete e dunque di navigazione che lasciano interdetti numerosi servizi in questi minuti. Cerchiamo dunque di capire quali siano le anomalie in corso e pure le aree maggiormente colpite dai disguidi.

Al momento di questa pubblicazione, dunque alle ore 10 di questa mattina, il servizio Downdetector registra centinaia di segnalazioni di problemi dei clienti dell’operatore. Vodafone non funziona soprattutto per il suo servizio di rete fissa ma non si negano altra difficoltà anche per le SIM mobili del vettore. Come aree geografiche maggiormente interessate dalle anomalie, sembrerebbe essere la regione Marche quella più toccata dalle difficoltà attuali. Ancora più nel dettaglio, a dire la verità, sarebbero le testimonianze provenienti dalla città di Ancona quelle più frequenti.

Pur dato per certo che Vodafone non funziona in questi minuti per un numero non esiguo di clienti, non ci sono ancora riscontri ufficiali dell’operatore che spieghino il perché delle anomalie. Proprio per questo motivo, è impossibile ipotizzare un rapido oppure un lento ritorno al ripristino del servizio ma questo articolo non mancherà di essere aggiornato non appena ci saranno delle novità in merito.

Aggiornamento 10:10 – Le segnalazioni di problemi si stanno moltiplicando a dismisura. Vodafone non funziona a dovere oggi in un’area geografica sempre più ampia che continua comunque ad interessare maggiormente il centro Italia ed in particolare le regioni Marche e Abruzzo. Mancano ancora riscontri da parte dell’operatore sul perché delle anomalie e dunque indicazioni su un eventuale ripristino della situazione in tempi brevi. I canali di assistenza per l’attuale disservizio restano sempre gli stessi, dunque il numero 190 ma anche i profili social Facebook e Twitter dell’operatore mobile.

Continua a leggere su optimagazine.com