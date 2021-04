Non un vero e proprio down quello di oggi 12 aprile, ma al contempo abbiamo almeno un paio di problemi Iliad che dobbiamo prendere seriamente in considerazione questa mattina. Si tratta di una situazione assai differente rispetto a quella che abbiamo analizzato nei giorni scorsi, in merito al mancato funzionamento di WhatsApp proprio per gli utenti che si ritrovano con l’operatore francese. Facciamo pertanto il punto della situazione, analizzando ciascuna anomalia segnalata dal pubblico.

I problemi Iliad che riguardano la ricarica

Occorre partire da coloro che riscontrano problemi Iliad per quanto concerne la ricarica online. Personalmente, disponendo anche di una SIM dell’operatore transalpino, ho effettuato un test poco fa. Pur essendo lentissimo il servizio, l’operazione è andata a buon fine. Per questo motivo, consiglio a tutti coloro che hanno urgenza di ricaricare il proprio credito di armarsi di tanta pazienza e riprovare, sperando che la situazione generale possa migliorare nel più breve tempo possibile.

Sostanzialmente, a detta di alcuni clienti da ieri sera non si riesce a ricaricare il credito. Il sistema pare prendere i dati e alla fine dice che la transazione non sia andata in porto. Alcune persone riferiscono di aver contattato il servizio clienti e pare sia tato confermato che si tratti di un problema che viene registrato da qualche giorno. Resta da capire perché ad alcuni bene o male funzioni, mentre altri non riescono a portare a termine l’operazione con successo.

Alcuni problemi Iliad anche con le chiamate a Torino

Detto questo, pare ci siano problemi più specifici e legati alla rete a Torino. Da questa mattina, infatti, alcuni utenti ritengono di non poter effettuare chiamate e di non poterle ricevere. Al contrario, sembrerebbe che la connessione dati funzioni. Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma nel frattempo riportateci qui di seguito la vostra esperienza.